Vincenzo Nibali, le sensazioni a pochi giorni dal Giro

Vincenzo Nibali ha parlato a pochi giorni dal via del Giro d'Italia, in programma l'11 maggio a Bologna: "L’avvicinamento al Giro è stato quello “classico” con il ritiro in altura al Teide e il ritorno alle gare al Tour of Alps, poi la Liegi. La mia condizione è in crescita e tutto procede al meglio. Il Giro inizia subito con una breve crono, un impegno di una certa importanza che vedrà già sfidarsi quei corridori che puntano alla classifica".

"Non bisogna sottovalutare le prime tappe perché, pur senza particolari difficoltà altimetriche i percorsi sono molto mossi e impegnativi. Senza contare che tutti, nella prima settimana di corsa, hanno la forza e la voglia di mettersi in mostra e qualche capitano potrebbe tentare una mossa a sorpresa".

SPORTAL.IT | 03-05-2019 14:08