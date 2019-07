Vincenzo Nibali: "L'ho scampata bella"

"L’ho scampata bella, c’è mancato poco": Vincenzo Nibali analizza così il convulso finale della prima tappa del Tour de France. "Non so dove volesse passare Groenewegen perché non c’era molto spazio. Si è toccato con quello davanti, io ero sulla destra e ho visto che andava giù. In volata queste cose possono capitare, io cerco di guardarmi la pelle", sono le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Le condizioni di Caruso, che ha riportato una forte contusione alla regione sacro-coccigea: "C’è stata una sbandata. Mi sono toccato con chi mi precedeva. La mia ruota si è rotta, sono caduto e mi sono arrivati altri addosso, tra cui Fuglsang. La botta è stata forte e un po’ mi preoccupa", sono le parole del siciliano, seguito dal dottor Emilio Magni: "La situazione andrà valutata dopo la ricognizione della cronosquadre, dipende dal dolore che avrà in bici".

