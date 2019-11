Vincenzo Nibali: "Non mi fermo mai"

Stati Uniti, Cina, Sudafrica: dopo aver concluso la stagione agonistica 2019 Vincenzo Nibali non si è praticamente mai fermato. Dopo l'incontro con la sua nuova squadra, la Trek Segafredo, negli Usa, il ciclista siciliano si è preso una breve vacanza ma poi ha partecipato al Criterium di Shanghai e alla Coronation Double Centery. "Ho smesso di contare i giorni che passo con la valigia in mano, non mi sono mai fermato del tutto", ha dichiarato lo Squalo.

Tornato già ad allenarsi in palestra e con uscite di 100 km, Nibali vuole essere al 100% in vista della sua prima stagione con la Segafredo (il ritiro è in programma in Sicilia nella prima metà di dicembre: "Prima farò dei test nel velodromo di Apeldoorn, poi mi allenerò con il resto della squadra a Siracusa.

SPORTAL.IT | 27-11-2019 08:58