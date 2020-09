Vincenzo Nibali non nasconde la propria emozione

Vincenzo Nibali si è ritrovato tra Fausto Coppi, Gino Bartali, Felice Gimondi e Marco Pantani nello spot della Rai per il Giro d’Italia.

“E’ stata una splendida sorpresa anche per me – ha raccontato il ciclista siciliano -. Quando lo abbiamo girato in inverno, in Valle d’Intelvi, sopra il lago di Como, non mi ero reso conto di come sarebbe stato il risultato finale. Vedendolo proiettato per la prima volta mi ha davvero emozionato trovarmi a pedalare nella storia del ciclismo: un tributo che non mi aspettavo”.

OMNISPORT | 20-09-2020 10:33