Vincenzo Nibali: "Per un attimo ho avuto paura"

Vincenzo Nibali ha commentato positivamente la prima tappa del Giro chiusa al terzo posto: "Buona la prima, si può dire. Le sensazioni sono state belle, fin dalla ricognizione del mattino. Il tempo, buono. Ma ora restiamo con i piedi per terra, prudenti. Le cose possono cambiare, evolversi, ci sta pure di prendersi qualche scappellotto".

Lo Squalo alla Gazzetta dello Sport racconta l'affetto della gente assiepata lungo le strade di Bologna: "Bello, ma confesso che per un attimo ho avuto paura. La strada era come un imbuto, si restringeva e io ho cercato di mantenermi al centro. La polizia stradale come sempre fa un grande lavoro e sono sicuro che ci scorterà al meglio per tutto il Giro".

Dumoulin e Roglic: "Tom è un grande cronoman. Non è stato super, ma mi aspetto che cresca. Ha lavorato tanto in altura e prima del Giro ha corso solo la Liegi-Bastogne-Liegi. Ha bisogno di far fatica e la corsa lo aiuterà. Ho una grande considerazione di lui, è sempre lì. Roglic sempre il più in forma, sarà uno dei rivali principali".

SPORTAL.IT | 12-05-2019 09:23