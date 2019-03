Vincenzo Nibali si allena in una galleria del vento

Obiettivo terzo Giro d'Italia per Vincenzo Nibali, che, come rivela Cycling Weekly, per migliorare le prestazioni a cronometro sempre più decisive si allenerà in una galleria del vento con il suo compagno di squadra Rohan Dennis, Campione del Mondo in carica a cronometro.

Insieme all’australiano lo Squalo si concentrerà sulla posizione in bicicletta e su come poter migliorare la propria pedalata. "Lavorerò sulla mia posizione, le cronometro sono molto importanti in questi giorni: sono sempre andato bene, ma posso lavorarci per migliorare: più veloce vai, meno perdi", ha dichiarato il siciliano a Cycling Weekly. Tra i suoi rivali ci sarà infatti anche lo specialista Tom Dumoulin, tra i favoriti per la corsa rosa.

SPORTAL.IT | 05-03-2019 11:30