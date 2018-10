Vincenzo Nibali si trasforma in scrittore per Franco Pellizotti

“Quante volte le ho sentite da te ‘Pelli’ per uno scatto di troppo quando ero giovane e le forze erano talmente tante nelle mie gambe che mi sembrava di poter spaccare il mondo?” Inizia così l’omaggio di Vincenzo Nibali a Franco Pellizotti, che ha deciso di lasciare il ciclismo professionistico dopo 18 anni di onorata carriera. Il campione siciliano lo ha messo per iscritto per il ‘Messaggero Veneto’.

“Quando arrivai 21enne alla Liquigas, eri già lì, un punto di riferimento. Mi piacevano il tuo modo di correre, la tua capacità di vedere la corsa, la tua professionalità. Spesso ci mettevano in camera assieme. E i consigli arrivavano puntuali” aggiunge tra l’altro lo ‘Squalo’ in una lunga lettera tutta da leggere.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 13:10