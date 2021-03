Vincenzo Nibali supera un traguardo storico

200mila chilometri pedalati in carriera: Vincenzo Nibali ha superato un traguardo storico da professionista, e in un’intervista al Corriere della Sera ha ripercorso la sua carriera: “Il chilometro più difficile? Una situazione non epica, al Giro di California 2012: avevo cemento nelle gambe. Se ci penso, sto ancora male. Il più bello? L’ultimo del primo Tour, nel 2008, sui Campi Elisi. Brividi. E l’ultimo chilometro della Sanremo 2018? Intenso, non bello: se mi prendevano avrei fatto comunque un gran numero. Mai sentito così mentalmente libero in carriera: uno stato di grazia in cui tutto è chiarissimo, dai sfogo alla fantasia, ti senti invincibile

Sul Giro d’Italia: “Mi pare bello, equilibrato, con un finale importante. Lo Zoncolan dal versante di Sutrio manca alla mia collezione. Alla Tirreno-Adriatico non sarò in gara per allenarmi: è una grande corsa, va onorata”.

OMNISPORT | 06-03-2021 10:03