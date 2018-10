Vincono Messico e Colombia

Diverse le nazionali impegnate in campo. Bel successo del Messico sulla Costa Rica. Finisce 3-2 per la tricolor con le reti di Guzman, Martin e Jimenez. Uno dei due gol della Costa Rica è stato siglato da Campbell, attaccante del Frosinone.

In quel di Tampa, gli Stati UNiti vengono superati dalla Colombia per 4-2. Per ben due volte, statunitensi in vantaggio nel punteggio, poi i cafeteros hanno inserito le marce alte, portando a casa il successo. In rete anche l'ex rossonero Bacca.

SPORTAL.IT | 12-10-2018 07:40