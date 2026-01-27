Vingegaard cade in allenamento per provare a staccare un amatore. Che sui social si fa "beffe" del danese

Una caduta in allenamento, causata (a quanto pare) da un amatore che s'è mostrato troppo poco rispettoso: Vingegaard s'è arrabbiato, ma sui social il ciclista si è pavoneggiato

Quel maledetto piede a terra è una costante nella carriera di Jonas Vingegaard. Non come quella di altri corridori (Roglic e Van Aert nell’arte di cadere hanno probabilmente molto di più di dire e da spendere), ma non passa stagione ormai nella quale il fuoriclasse danese non debba far parlare di sé per una caduta o qualcosa di simile. Anche quando queste avvengono in allenamento, e stavolta a sorprendere è soprattutto il modo: Vingo a terra c’è finito per provare a staccare un amatore che voleva tenere la sua ruota. Il quale s’è visto anche rimproverato dal danese quando ha provato ad accertarsi che stesse bene.

La Visma mette tutti sull’attenti: “Rispettate i professionisti”

Il fatto è accaduto in Spagna, lungo la discesa di Fuente la Reina, piccolo centro della comunità valenciana, che in questo periodo dell’anno è presa d’assalto dai corridori nella fase di preparazione alla nuova stagione. Vingegaard stava percorrendo un tratto a 45 km/h quando ha perso il controllo del mezzo, incolpando di questo Pedro Garcia Fernandez, un ciclista amatoriale che per caso si era imbattuto nello stesso tratto di strada battuto dal vincitore dell’ultima Vuelta.

“Jonas è caduto mentre cercava di staccarmi in discesa”, ha scritto Fernandez sul proprio profilo Strava. “Quando me ne sono accorto, sono tornato indietro per sincerarmi delle sue condizioni, e per tutta risposta lui si è arrabbiato con me per averlo seguito in discesa”. Una sorta di “accusa” rivolta dal ciclista dilettante al campione della Visma Lease a Bike, che con una nota ha confermato in tutto e per tutto quanto accaduto sulle strade del Sud della Spagna.

“Jonas è caduto durante un allenamento lunedì, ma fortunatamente sta bene e non ha subito lesioni gravi. Vogliamo però invitare i tifosi che sono in bicicletta a mettere sempre la sicurezza al primo posto, per il vostro benessere e per quello degli altri. E vi preghiamo di lasciare che i corridori si allenino e di concedere loro tutto lo spazio e la tranquillità di cui necessitano”.

L’amatore che ha “spinto al limite” Vingo: “Era sotto pressione…”

Fernandez, accusato sui social di aver provocato la caduta, si è però voluto difendere spiegando di non aver avuto alcuna responsabilità su quanto accaduto a Vingegaard. “Scendeva veloce proprio per staccarmi, ma poi s’è ritrovato a terra. L’ho visto vicino al guardrail con il volto che sanguinava in due punti. Credo che abbia battuto duramente il volto e che abbia trascinato la sua faccia sull’asfalto per qualche metro”. Poi ha pure aggiunto una piccola nota “di merito”: “Penso che i corridori professionisti debbano avere il loro spazio ed essere rispettati mentre si allenano, perché rischiano le loro vite, lo stipendio e quello di altre persone attorno a loto. Ma mi sembra che Vingegaard si sia sentito un po’ sotto pressione e sia sceso più veloce di quanto avrebbe dovuto…”.

Insomma, una sorta di “impresa” di cui farsi bello, specialmente a mezzo social, visto che in questo periodo dell’anno sono tantissimi i ciclisti “della domenica” che prendono d’assalto le strade del Sud della Spagna, ben sapendo di poter incontrare qualche corridore di primissimo piano intento a preparare la nuova stagione. In tanti documentano i loro incontri con i propri smartphone, e Fernandez non ha perso occasione per far sapere al mondo intero di aver “intimorito” Vingegaard, fino a spingerlo a finire fuori strada.

Ad ogni modo, il programma del danese non dovrebbe subire alcuna variazione sostanziale: l’appuntamento clou della prima metà di stagione sarà il Giro d’Italia, dove Vingo punta a conquistare la maglia rosa per completare la “triplice corona”, cioè le vittorie in tutti e tre i GT (ha già due Tour e una Vuelta in bacheca), impresa riuscita sin qui soltanto a 7 corridori nella storia.