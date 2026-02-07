Vingegaard, tra cadute e malanni slitta il debutto 2026: la Visma minimizza, ma è mistero sul calendario

Jonas Vingegaard è costretto a saltare l'UAE Tour per una caduta e un misterioso malanno, ma mentre dal team Visma Lease a Bike predicano calma, il calendario del danese prima del debutto al Giro desta qualche dubbio

Non è partita certo con il piede giusto la stagione 2026 di Jonas Vingegaard, proprio quella eletta per tentare il doppio assalto al Giro d’Italia (dove va a debuttare) e al Tour de France, sua riserva di caccia da qualche anno a questa parte. Il danese del team Visma-Lease a Bike ha dovuto rivedere la marcia di avvicinamento ai grandi giri di questa estate: marcia che era già abbastanza esigua di appuntamenti.

L’incidente in allenamento di Vingegaard dai contorni poco chiari (così come il misterioso malanno)

A fine gennaio Vingegaard è caduto mentre si stava allenando in un sinistro con un amatore lungo una discesa. Il professionista pare abbia provato a staccare il ciclista dilettante, andando così a finire gambe all’aria, ma la dinamica ad oggi resta fumosa: il danese ha spiegato che il capitombolo era stato causato dal fatto che l’amatore era sulla sua ruota, facendolo così sbagliare e cadere. Ma come riporta Cycling News, ci sono dei testimoni che sostengono che il due volte vincitore del Tour abbia semplicemente perso il controllo della sua bici in discesa, affrontata a velocità eccessive.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Qualunque sia la verità, sta di fatto che Vingegaard è costretto per ora a stare fermo, anche piegato da un malanno di cui però non si conoscono i dettagli. Il danese ha comunque ripreso gli allenamenti questa settimana nel ritiro in Spagna, ma lo stato di forma non è tale da poter affrontare nell’immediato delle gare. Come l’UAE Tour, debutto stagionale del corridore in programma dal 16 al 22 febbraio.

Il calendario di Vingegaard diventa sempre più esiguo: quando dovrebbe debuttare

La breve corsa a tappe sarebbe stata anche la prima occasione di vedere duellare il danese con Remco Evenepoel, al suo primo anno con la maglia della Red Bull – Bora Hansgrohe. Oltre a sfidare anche Isaac Del Toro, con il messicano dell’UAE Team Emirates-XRG in cerca di consacrazioni in questa stagione.

La Visma ha intanto fatto quadrato intorno al suo ciclista, concedendo il tempo necessario a Vingegaard affinché si possa rimettere. E così il suo esiguo calendario si assottiglia ulteriormente prima della partenza al Giro in quel della Bulgaria a maggio: cassato l’UAE Tour, rivedremo il danese alla Volta a Catalunya, in programma dal 23 al 29 marzo. Insomma, ci vuole ancora più di un mese prima che Vingegaard faccia partire ufficialmente la propria stagione, con i rivali diretti che invece si saranno già portati avanti col lavoro (in Catalogna intanto vedremo concretizzarsi la sfida con Evenpoel, ma anche Florian Lipowitz e Joao Almeida saranno della partita).

Archiviata la Volta a Catalunya, il programma di Vingegaard non conoscerà altre gare prima del Giro. Dalla Visma fanno spallucce, pur dovendo fare i conti anche con l’infortunio alla caviglia di Wout van Aert rimediato durante la stagione di ciclocross. E come se non bastasse Simon Yates ha annunciato, a sorpresa, il suo ritiro dalle corse.

“Non c’è motivo di affrettare i tempi”

Il direttore sportivo Grischa Niermann ha affermato alla testata Wielerflits.nl che non c’è motivo di preoccuparsi. Se van Aert potrebbe presentarsi per il debutto stagionale in occasione della Omloop Het Nieuwsblad a fine mese, per Vingegaard c’è sicuramente da aspettare anche perché la caduta “è stata così gravosa che abbiamo valutato che non c’erano i tempi per presentarsi in buona forma all’UAE Tour”.

E se il corridore è “ansioso di gareggiare”, non è il caso di farlo correre “se non è al 100%”, soprattutto se si parla di un leader della squadra. “Non è una catastrofe, ma è una decisione consapevole”. Resta però una coltre di mistero sui tempi effettivi di rimessa in forma (con Vingegaard è così). “Valuteremo quanto velocemente riuscirà a mettersi in forma, e poi vedremo”, ha affermato con una certa vaghezza Niermann. Quindi per ora non si hanno notizie di eventuali altre gare per dare sostanza al calendario di inizio stagione del danese.