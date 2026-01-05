Vinicius, offerta choc del Chelsea: le tensioni con Xabi Alonso e l’esplosione di Gonzalo Garcia fanno vacillare il Real

Una tentazione da 160 milioni, il Guardian rivela che il Chelsea dopo aver dato il benservito a Maresca è pronto a fare follie per follie per il brasiliano del Real Madrid: la situazione

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un’offerta da 160 milioni di euro potrebbe essere una di quelle a cui è difficile dire di no. Anche se il giocatore oggetto del desiderio è uno dei grandi fenomeni del calcio mondiale come Vinicius jr. Il Chelsea sarebbe pronto a mettere tutto sul piatto per il brasiliano, il Real Madrid ci pensa. Ne potrebbe venire fuori uno degli affari più importanti degli ultimi anni.

La clamorosa offerta del Chelsea

Notizie di mercato che cominciano a girare, non solo in Italia, ma anche nella ricchissima Premier League che ha vissuto giorni decisamente “frizzanti” sul profilo delle panchine (l’ultimo a farne le spese è stato Amorim). Il Chelsea, che solo qualche giorno fa ha dato il benservito a Enzo Maresca, sarebbe pronto a fare follie per mettere le mani sul talento di Vinicius Jr. Stando a quanto riporta il Guardian, il club inglese potrebbe mettere sul piatto della bilancia un’offerta che può salire fino a 160 milioni di euro per l’attaccante.

La difficile relazione con Xabi Alonso

La guida di Xabi Alonso doveva portare il Real Madrid a tornare a vincere e a divertire. Il tecnico spagnolo è stato scelto come successore di Carlo Ancelotti ma dopo l’idillio iniziale le cose non sono sempre andate per il verso giusto. E l’ex allenatore del Bayer Leverkusen si è trovato a fare i conti proprio con il malcontento di Vinicius. Una situazione che è esplosa dopo il gesto plateale del brasiliano dopo la sostituzione nel Clasico. Da quel momento i rapporti sono diventati decisamente più tesi al punto che i rappresentanti del giocatore si sono presentati con sempre maggiore frequenza a Valdebebas per cominciare i discorsi relativi a un rinnovo che in questo momento sembrano decisamente lontani.

L’esplosione di Gonzalo Garcia

Ad alimentare i malumori di Vinicius e la voglia di cominciare a guardarsi intorno è stata anche la recente esplosione del giovane attaccante “canterano” Gonzalo Garcia. Sul giocatore già si dicevano cose molto positive prima che mettesse il suo marchio sulla Liga con la tripletta segnata nell’ultimo turno di campionato contro il Betis Siviglia. Una prestazione che ora lo porta a diventare molto più che un’alternativa dalla panchina e sempre più un’opzione percorribile per Xabi Alonso. Ed è proprio l’attenzione che il tecnico ha rivolto al giovane attaccante a non andare giù a Vinicius che ora vede un nuovo “avversario” sulla sua strada.