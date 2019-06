Vinto il primo round, sul web crescono gli juventini pro-Sarri

Quello della conferenza stampa di presentazione era il giorno già atteso sia dai critici che dagli estimatori di Maurizio Sarri. Leggendo i primi commenti sul web da parte del popolo bianconero, si può dire che la fazione degli anti-Sarri resta consistente, ma anche che il nuovo allenatore della Juventus ha iniziato ad acquisire consensi. Insomma, il partito dei pro-Sarri è in crescita all’interno del tifo juventino.

PRONTI PER IL SARRISMO. Lo si evince dai commenti lasciati dai supporter bianconeri ai tweet riguardanti la conferenza stampa pubblicati dall’account ufficiale della società. “Mi è bastato sentire la parte sugli elogi a Cristiano, Dybala e Douglas Costa e al fatto di costruire attorno a loro e agli altri “talentuosi” una squadra per capire che abbiamo finalmente un allenatore che saprà sfruttare i nostri migliori giocatori. Dio grazie”, scrive ad esempio EstebanJR, mentre Teo passa direttamente agli slogan con un secco “Vamos Comandante”. Come lui, anche Nicola è un bianconero che sembra non vedere l’ora di tuffarsi nel sarrismo: “Io Sarri lo voglio vedere con la tuta durante le partite”, scrive il tifoso. Anche tra i sostenitori del nuovo allenatore, però, c’è chi ricorda che in fondo, alla Juventus, ciò che conta è vincere: “Benvenuto mister portaci la Champions”, scrive ad esempio Francesco.

IL FRONTE DEL NO. Seppur meno folto, naturalmente il fronte degli scettici e degli apertamente contrari a Sarri resta ben presente all’interno del popolo bianconero. “Una sola domanda: perché?”, si chiede ad esempio Paolo, sulla stessa frequenza di Nino: “Complimenti per la scelta scellerata… chi vivrà vedrà”. “Non lo vogliamo!!”, grida Berny rilanciando l’hashtag #Sarriout. Infine molti tifosi non hanno gradito il grande spazio dedicato durante la presentazione al passato napoletano di Sarri. “Ma era una conferenza di benvenuto nel club più forte d’Italia da sempre (non al momento, come da lui detto), oppure una conferenza di giustificazione verso Napoli?”. Insomma il fronte pro-Sarri si allarga, ma solo le vittorie potranno permettere al nuovo tecnico di conquistare il mondo Juve.

SPORTEVAI | 20-06-2019 12:59