Viola: "Abbiamo imparato dall'anno scorso, e ora..."

Nicolas Viola, regista del Benevento, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport punta altissimo: "Il primo posto è meritato, e abbiamo margini di miglioramento. Possiamo fare di più. L’anno scorso ci è mancata la compattezza, ma ora siamo sulla buona strada. E' un bel gruppo, abbiamo valori e siamo molto uniti. In A ci devo tornare. Sono rimasto per questo".

"Questo Benevento ricorda più quello promosso in A nel 2017 o quello beffato in semifinale la stagione scorsa? E’ una via di mezzo. In estate la società ha fatto bene a non ripartire da zero, la programmazione è positiva".

Filippo Inzaghi: "Con lui ho un rapporto molto sincero. Se penso che da bambino avevo il suo poster in camera…".

Schiattarella ed Hetemaj: "Sono giocatori diversi, ma con entrambi mi trovo bene. Senza dimenticare Del Pinto. Quando Schiattarella recupererà dall'infortunio? Vedremo, il campionato è lungo e c’è spazio per tutti, con tanti giocatori bravi c’è competizione positiva".

SPORTAL.IT | 12-10-2019 10:33