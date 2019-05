Viola, l'esclusione è definitiva

La Corte Sportiva di Appello ha dichiarato inammissibile il reclamo della società Viola Reggio Calabria avverso l'esclusione dal campionato di serie B maschile. Lo ha reso noto la Fip attraverso una nota.

Il ricorso del club neroarancio è stato inoltrato dopo che il Giudice sportivo nazionale lo scorso 3 maggio aveva deciso per l'esclusione della società calabrese dal campionato, a causa del mancato pagamento della sesta rata nazionale entro la scadenza del 16 aprile.

Il Giudice aveva anche assunto il provvedimento della perdita del diritto sportivo conservando il solo diritto ad iscriversi ai campionati a libera partecipazione.

Duro il commento del sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà: "La notizia dell'inammissibilità del reclamo presentato dalla Viola Basket contro l'esclusione dal campionato di serie B della compagine neroarancio segna una battuta d'arresto inaccettabile per lo sport cittadino. Non ci capacitiamo di come si possa aver taciuto una situazione cosi grave, che rischia concretamente di mandare in fumo i sogni di un'intera città che in questo anno ha seguito con passione le vicende sportive della nostra squadra. L'esclusione dal campionato è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nessuno poteva immaginare, dopo tante rassicurazioni, che la situazione fosse cosi in bilico. Trovo vergognoso che per qualche migliaio di euro si sia gettato alle ortiche il grande lavoro prodotto nell'ultimo anno".

SPORTAL.IT | 08-05-2019 22:04