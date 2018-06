Violenza al Mondiale: ct minacciato di morte

Ancora minacce di morte in relazione a quanto sta succedendo ai Mondiali: questa volta sono toccate a Oscar Ramirez, il commissario tecnico della nazionale della Costa Rica.

Su internet gli è stato fatto sapere che quando tornerà a casa potrebbe esserci qualche problema per lui. Ed è, naturalmente, un eufemismo. Ma quello che è sicuro è che non è andata giù l’immediata eliminazione della selezione centramericana, che ha perso sia contro la Serbia all’esordio che contro il Brasile. “Non so cosa possa capitare, ma mi piacerebbe restare alla guida della squadra. Non mi tiro indietro di sicuro, sono una persona coraggiosa” ha tagliato corto l’allenatore, difeso da alcuni giocatori, tra cui Bryan Ruiz e Celso Borges.

In Costa Rica si attendevano molto dalla spedizione in Russia dopo la splendida avventura di quattro anni fa: in Brasile i ‘Ticos’ arrivarono fino ai quarti di finale, vedendo interrotta la loro strada dall’Olanda e solamente ai calci di rigore. Un exploit che nel 2018 non sono minimamente riusciti a ripetere: gli uomini di Ramirez cercheranno di salvare almeno l’onore nell’ultimo ininfluente match che li vedrà affrontare la Svizzera e che in Serbia seguiranno con grande attenzione, sperando che a Kolarov e compagni riesca il miracolo con il Brasile.

Pochi giorni fa alcuni facinorosi colombiani non avevano digerito l’espulsione di Carlos Sanchez nella prima gara del Mondiale contro il Giappone e sono arrivati a minacciare sui social network il calciatore della Fiorentina (che però nella seconda parte della stagione ha giocato in Spagna, all’Espanyol), reo di aver lasciato i suoi in dieci uomini dopo pochi minuti del match di esordio, poi persa di misura dai sudamericani con i nipponici, capaci di portarsi in vantaggio e di segnare nuovamente dopo la rete del momentaneo pareggio realizzata dall’ex Pescara Quintero con una diabolica punizione.

26-06-2018