Virtus, a volte ritornano?

La dirigenza della Virtus Bologna è al lavoro per ricostruire la squadra. Ogni giorno spunta un nome nuovo. Stando a quanto riferisce ‘Stadio’ ci sarebbe la suggestione Okaro White.

L’americano ha già portato la canotta bianconera nella stagione 2014-15. Successivamente, dopo un’esperienza in Grecia, all’Aris Salonicco, è tornato in patria, giocando anche in NBA, con Miami e Washington, per poi passare in G-League. Il classe 1992 starebbe seriamente pensando di tornare in Europa

SPORTAL.IT | 19-05-2019 10:12