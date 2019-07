Virtus, altro colpo da urlo

L'ultimo colpo estivo della Virtus Bologna porta il nome del play serbo Stefan Markovic. Secondo la Gazzetta dello Sport la Segafredo ha chiuso la trattativa con l'ex Khimki, che firmerà un contratto annuale con opzione per la prossima e arriverà in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche e la presentazione.

Argento olimpico e Mondiale con la Serbia, il regista raggiunge il connazionale Teodosic: nel campionato italiano ha già giocato nel 2010/2011 con la maglia di Treviso.

In uscita Aradori: il giocatore sta trattando la rescissione con la società.

SPORTAL.IT | 29-07-2019 11:42