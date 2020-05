Virtus Bologna allo scoperto per Abass

La Virtus Bologna esce allo scoperto per Awudu Abass. E lo fa attraverso le parole del suo amministratore delegato, Luca Baraldi.

"Verrebbe a giocare in una grande squadra in cui ci sono dei campioni e anche un allenatore di grandissimo talento – ha detto a “Basket City” su TRC -. Abass deve dimostrare di poter stare in un gruppo di campioni avendo anche la possibilità di giocare da protagonista. Se riesce a capire questo penso che la trattativa si possa chiudere presto. Ovviamente non è l’unico che stiamo seguendo, abbiamo le idee chiare e valuteremo come muoverci anche sul mercato".

SPORTAL.IT | 27-05-2020 11:05