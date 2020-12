Virtus Bologna: c'è la data del debutto di Belinelli

Marco Belinelli non vede l’ora di tornare a giocare nel campionato italiano. L’ex stella NBA si sta rimettendo in forma per poter dare il suo prezioso contributo alla Virtus Bologna che lo aspetta a braccia aperte.

Secondo diverse indiscrezioni, il debutto con le V Nere del Beli dovrebbe andare in scena il prossimo 27 dicembre quando è in programma il big match con la corazzata Olimpia Milano, guidata da coach Messina, ovvero ex allenatore di Belinelli.

OMNISPORT | 09-12-2020 09:23