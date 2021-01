Virtus Bologna, c'è la data per il rientro di Tessitori

Aleksandar Djordjevic non avrà a disposizione Amedeo Tessitori e Alessandro Pajola per la partita del PalaDesio contro Cantù in programma alle 17 di domenica 17 gennaio.

Il centro toscano sta recuperando dall’infortunio, ma lo staff medico preferisce non rischiare, quindi il giocatore dovrebbe tornare a disposizione del coach serbo solo per la partita di EuroCup del 20 gennaio in casa del JL Bourg en Bresse.

Tempi ancora più lunghi invece per il recupero di Pajola, che non tornerà prima dell’inizio di febbraio.

16-01-2021