Virtus Bologna, Djordjevic e le incognite della ripartenza

Essere esonerati e richiamati nell’arco di 24 ore è un’esperienza non comune per un allenatore, in particolare se non si sta parlando di calcio, dove i cambi in panchina sono quasi all’ordine del giorno.

Al termine della traumatica settimana che lo ha visto prima essere allontanato e poi richiamato dalla società dopo un chiarimento con il presidente Zanetti, e suggellata dal taglio di Markovic, Aleksandar Djordjevic ha preferito concentrarsi solo su temi tecnici, alla vigilia della partita contro Trieste che arriva tre giorni dopo il successo in EuroCup contro il Monaco:

“Affronteremo una squadra che non gioca da tempo – ha detto il coach serbo – Per noi sarà una partita con tante incognite, non facile da preparare. Servirà umiltà, ma anche tanto carattere: con le nostre forze cercheremo di strappare la vittoria”.

OMNISPORT | 12-12-2020 17:31