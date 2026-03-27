Ribaltone Virtus Bologna, esonerato Ivanovic! Le motivazioni e la rabbia dei tifosi: “Scelta senza senso!”

Le VuNere si separano a sorpresa dal condottiero dell'ultimo scudetto. Sui social scoppia la rivolta dei tifosi, che chiedono chiarezza e si schierano con Dusko

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Clamoroso ribaltone in casa Virtus. Con un comunicato affidato ai propri canali ufficiali la società bolognese annuncia la separazione immediata da coach Dusko Ivanovic. Nessuna motivazione a spiegare la scelta piovuta sulle VuNere come un fulmine a ciel sereno. Scatenati e increduli i tifosi sui social.

Ivanovic non è più il coach della Virtus

Uno scudetto a dir poco inatteso cucito sul petto e il primo posto in classifica attuale evidentemente non bastano a Dusko Ivanovic per tenersi la Virtus. Il coach montenegrino è stato infatti “sollevato dall’incarico di Head Coach della Prima Squadra”, come si legge nel comunicato rilasciato dal club bolognese. “Contestualmente – prosegue la nota – la Società rende noto che anche l’assistente coach Nenad Trajkovic conclude la propria esperienza in bianconero”.

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Il ko nell’Euroderby non può bastare

Una rivoluzione inattesa e difficilmente giustificabile con la pesante sconfitta contro l’Olimpia nel derby di Eurolega andato in scena poche ore orsono. Il 103-87 rimediato contro Milano non può essere, infatti, l’unica motivazione di una separazione che, al momento, resta senza una vera giustificazione. E non può esserlo nemmeno un mese difficile, con tre sconfitte consecutive tra Eurolega e campionato, arrivate per di più in un periodo non certo felice alla voce infortuni…

Strappo nello spogliatoio?

E in molti si interrogano sul fatto che non possa esserci stato uno strappo pesante all’interno dello spogliatoio. L’indizio potrebbe, infatti, essere proprio in quegli appena dieci minuti scarsi concessi a Carsen Edwards, tenuto in panchina per tutto il secondo tempo all’Unipol di Assago, senza dimenticare il gelo con giocatori come Akele, Diouf e Smailagic, ieri sera impresentabile. “Edwards in panchina? Non ha giocato gli ultimi 20′ per una mia decisione, nessun problema fisico”, aveva commentato nel post gara Dusko senza batter ciglio.

Squadra affidata a Jakovljevic

Ma tant’è, a un mese e mezzo dai playoff scudetto, la Virtus cambia guida. La squadra è stata affidata “al Sig. Nenad Jakovljevic, che sarà coadiuvato da Daniele Parente e da Cristian Fedrigo. A Coach Jakovljevic e al suo staff i migliori auguri di buon lavoro per il prosieguo della stagione sportiva”, si legge nel comunicato.

I ringraziamenti non bastano

Nella nota non mancano, ovviamente, i ringraziamenti di rito: “Virtus Pallacanestro Bologna desidera esprimere il più sentito ringraziamento a Coach Ivanovic per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Un ringraziamento è altresì rivolto a Nenad Trajkovic. Ad entrambi vanno i migliori auguri per il prosieguo delle rispettive carriere professionali”. Frasi che, però, non placano l’ira dei tifosi, che prendono d’assalto il post attaccando la società del presidente Massimo Zanetti e chiedendo spiegazioni.

La rabbia e l’incredulità dei tifosi

“Scelta surreale… Grazie coach”, scrive qualcuno e c’è chi si chiede: “Ma che è? Il pesce d’Aprile anticipato?” e poi: “Grazie coach per tutto… chissà quanto si dovrà aspettare per sapere i veri motivi senza ascoltare radio portici… Forza Virtus”, “Ma stiamo scherzando?”, “Onestamente sarebbero stati da lasciare a casa i giocatori e tenere Dusko”.

I commenti sono davvero infiniti e tutti sulla medesima lunghezza d’onda. “Siete impazziti! Ci stiamo giocando il campionato ehhh”, “L’unico che doveva restare era proprio Dusko… piuttosto avrei lasciato Edwards in panchina per tutta la stagione”, “Era in contrasto con alcuni giocatori? A fine stagione tenevo lui e cacciavo loro. Con questa scelta la società dimostra di non aver capito quanto sia stato fondamentale il coach per la vittoria dello scudetto”.