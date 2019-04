Virtus Bologna, esplode il caso night-club

Virtus Bologna infuriata con i giocatori che si sono intrattenuti in locali notturni a Milano dopo il ko casalingo con Pistoia.

"La Società Virtus Pallacanestro Bologna ha appreso via social network, osservando alcuni video sugli stessi pubblicati, che alcuni giocatori, successivamente alla sconfitta di domenica scorsa in casa contro l’Oriora Pistoia, si sono recati a Milano ove sono rimasti fino a tarda notte intrattenendosi in locali notturni.

Società, dirigenza e staff tecnico si dissociano e stigmatizzano l’atteggiamento inequivocabilmente documentato e commesso in violazione degli obblighi comportamentali gravanti su giocatori professionisti.

Le azioni messe in atto dai tesserati ledono gravemente le regole di etica e cultura di Virtus Pallacanestro, oltre a risultare irrispettose nei tempi e nei modi verso la tifoseria e la città tutta.

Per tale motivo Virtus Pallacanestro adotterà nei confronti degli atleti coinvolti provvedimenti sanzionatori che determinerà insieme ai propri legali nei prossimi giorni" si legge nella nota del club felsineo.

