Il Corriere dello Sport Stadio fa i nomi dei tre play che nella prossima stagione potrebbero essere al via con la Virtus Segafredo Bologna.

Il primo nome resta quello di Milos Teodosic, per il quale però non ci sono novità al momento. Quindi Peppe Poeta, che quest’anno era a Torino e che tornerebbe volentieri a Bologna. Infine il quasi ventenne Alessandro Pajola, per il quale arriverebbe la conferma

SPORTAL.IT | 24-05-2019 10:07