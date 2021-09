Buon esordio della Virtus Bologna a Trento (102-88). Tutto come da copione tranne l’infortunio ad Abass. Momento sfortunato in casa delle V Nere, con già Mannion e Udoh ai box.

“Anche stavolta dobbiamo lamentare un infortunio di cui non conosciamo l’entità e devo dire che al primo impatto l’aspetto non sembra bello per cui siamo preoccupati e speriamo non sia nulla di grave”, le parole di coach Scariolo riportate dal Resto del Carlino.

OMNISPORT | 27-09-2021 07:45