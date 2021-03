Virtus Bologna momentaneamente seconda grazie a un super Belinelli

Due le partite giocate oggi per la ventunesima giornata di serie A. Nella prima, la Openjobmetis Varese ha battuto in casa un po’ a sorpresa il Banco di Sardegna Sassari per 89-74 con 22 punti di Douglas, dall’atra parte 19 di Spissu.

Nella seconda la Virtus Segafredo Bologna ha avuto ragione della Reyer Venezia per 77-72 grazie a un super Belinelli che totalizza 19 punti e 6 rimbalzi, inutili per i lagunari i 22 punti di Tonut.

Morale della favola: in attesa della prova di Brindisi di domani a Bologna ma contro la Fortitudo, le V nere sono seconde in solitaria, due vittorie alle spalle di Milano che domani giocherà a Trento, Sassari è a una vittoria di distanza dai felsinei e Venezia a due.

OMNISPORT | 06-03-2021 23:33