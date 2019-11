Virtus Bologna-Olimpia Milano in diretta su Rai2, si può fare

In una lunga intervista concessa a Radio Bologna Uno Luca Baraldi si è proiettato sulla sfida di campionato con l’Olimpia Milano in programma il 29 dicembre.

"Milano arriverà lanciatissima dall’Eurolega, so già che hanno organizzato al meglio il rientro dalla trasferta in Russia di qualche giorno prima e poi i biancorossi vorranno riscattarsi dopo una partenza stentata in campionato. Poi ci sarà anche Messina. Sono convinto però che la Virtus farà bene. C’è da aggiungere anche che, soprattutto per la gara con Milano, la partita potrebbe andare in diretta su Rai2, un evento che non si verifica da qualche anno" ha detto l’amministratore delegato della Virtus Bologna.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 12:51