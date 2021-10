Virtus Bologna, Scariolo chiede più attenzione

21-10-2021 07:44

La Virtus Bologna comincia la sua avventura in Eurocup con un successo sul campo del Bursaspor (101-83). Successo arrivato senza far giocare Teodosic, Mannion e Jaiteh.

Scariolo non è completamente soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: “A fine secondo quarto abbiamo avuto qualche problema, e probabilmente abbiamo perso un po’ la concentrazione. Dobbiamo capire perchè è successo. Ma mi è piaciuto come abbiamo reagito, nel terzo quarto siamo stati concentrati e abbiamo scavato il divario decisivo. Più o meno tutti hanno dato il loro contributo. Ci sono ancora tante cose da migliorare, soprattutto in difesa ci sono ancora alcuni giocatori che devono entrare nei nostri schemi difensivi, e il plus/minus può mostrarlo. Ma ci sono state ‘sliding doors’, giocatori dentro, giocatori fuori. Dobbiamo farli entrare nella nostra mentalità e fargli capire alcuni concetti, a partire dall’allenamento”, le sue parole riportate dal sito ufficiale del club.

