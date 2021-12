Virtus Bologna, Scariolo ha dei consigli per Alibegovic

13-12-2021 09:41

Grazie ai suoi 25 punti, la Virtus Bologna, seppur rimaneggiata, è riuscita ad imporsi sul campo di Cremona (87-75), restando così in scia all’imbattuta Milano (a +4).

Coach Scariolo, nel post match, ha dato dei consigli ad Alibegovic: “Bella partita di Amar, che stava giocando di più e segnando di più rispetto ai playoff dell’anno scorso. Lo aspettiamo in difesa con continuità e potrebbe migliorare anche a rimbalzo. Credo abbia qualità fisiche per permetterlo, e farebbe un salto di qualità. Non esaltiamolo più di tanto, e deve giocare con continuità, a prescindere dai minuti giocati”.

OMNISPORT