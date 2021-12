Virtus Bologna, Scariolo ha visto la squadra stanca

23-12-2021 07:28

“Congratulazioni a Gran Canaria per la vittoria. Noi siamo stati in partita per tre quarti di gara, ma avevamo veramente tante assenze e siamo arrivati molto stanchi. Loro hanno giocato bene e bisogna riconoscerlo. Adesso speriamo di recuperare piano piano i nostri giocatori e di ripartire nel migliore dei modi con il nuovo anno”.

Queste le parole di coach Scariolo dopo la netta sconfitta nella gara di Eurocup della Virtus Bologna sul campo di Gran Canaria (100-80 il finale).

