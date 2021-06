Virtus Bologna, Teodosic: "Futuro? Non ci penso adesso"

A MozzartSport, Milos Teodosic ha parlato del suo futuro con la Virtus Bologna: “Con Scariolo abbiamo parlato in generale della situazione della squadra. Vuole conoscere l’ambiente in cui entrerà. Ho un’opzione sul mio contratto, ma onestamente non ci sto pensando al momento. Sto bene a Bologna, ma vedremo in futuro”.

Teodosic aveva un ottimo rapporto con il coach Sasha Djordjevic, che invece ha detto addio dopo lo scudetto: “Avevamo già un buon rapporto, a partire dalla Nazionale. Fu uno dei motivi della mia firma alla Virtus. Mi dispiace per come è finita dopo questo successo. Speravo non accadesse e pensavo non sarebbe successo. È sicuramente vero che il basket, come altri sport, sta diventando sempre più solo un lavoro, dove non c’è spazio per troppe emozioni. E poi chiedono ai giocatori di provare emozioni”.

OMNISPORT | 23-06-2021 15:03