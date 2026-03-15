Virtus Entella-Avellino 15 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Virtus Entella–Avellino è la sfida della 30ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari domenica 15 marzo 2026 alle 15:00. I liguri sono 14° con 31 punti in 29 gare (7 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte; 27 gol fatti, 40 subiti), gli irpini 11° con 33 punti (8 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 31 segnati, 46 incassati). Incrocio da centroclassifica dal peso specifico alto: la Virtus Entella è solida in casa (24 punti), l’Avellino cerca slancio in trasferta (11 punti).
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Virtus Entella-Avellino
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Avellino
Le ultime partite giocate
Virtus Entella in ripresa: due vittorie di fila hanno rimesso in carreggiata i biancocelesti dopo tre stop consecutivi. L’Avellino alterna risultati: un successo, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque, con qualche difficoltà lontano da casa. Forma e inerzia raccontano di un duello equilibrato, con i liguri più incisivi al Comunale e i biancoverdi alla ricerca di continuità.
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Nelle ultime 5 gare: Virtus Entella 6 punti, Avellino 5.
- Virtus Entella
Palermo-Virtus Entella 3-0; Virtus Entella-Catanzaro 1-3; Monza-Virtus Entella 2-0; Virtus Entella-Modena 2-1; Südtirol-Virtus Entella 0-1.
- Avellino
Avellino-Pescara 0-1; Reggiana-Avellino 1-1; Avellino-Juve Stabia 0-0; Venezia-Avellino 4-0; Avellino-Calcio Padova 1-0.
L’arbitro di Virtus Entella-Avellino
Virtus Entella–Avellino si gioca a Chiavari: arbitra il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà Baroni. Nel 2025/26 Perri ha diretto 13 partite in Serie B: 3 rigori assegnati, 65 cartellini gialli, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto, per una media di 5,1 cartellini a gara.
- Arbitro: PERRI
- Assistenti: GALIMBERTI – ZANELLATI
- IV: GIANQUINTO
- VAR: BARONI
- AVAR: COLOMBO
Informazioni interessanti sul match
Storia, forma e numeri accendono Virtus Entella–Avellino. I precedenti raccontano di un campo storicamente ostico per i biancoverdi, che a Chiavari non hanno mai centrato il colpo grosso. I liguri arrivano al confronto sull’onda di due successi consecutivi, inseguendo un tris che manca da oltre tre anni, mentre gli irpini si presentano forti del primo acuto dell’era Ballardini e puntano a dare continuità. Curiosità statistica: entrambe le squadre figurano tra quelle con meno tiri nello specchio in campionato, ma l’Avellino vanta una migliore conversione in gol. Occhi su due protagonisti: Tommaso Biasci è a un passo dal suo record realizzativo in B, mentre Nermin Karic è diventato un fattore tra linee e rifinitura per l’Entella. Il fattore casa, fin qui determinante per i chiavaresi, si scontra con la fame di punti dei biancoverdi per blindare la zona tranquilla della classifica. Ingredienti da sfida vera, dove dettagli e palle inattive possono fare la differenza.
- Precedenti: la Virtus Entella ha vinto 2 volte in 9 incroci con l’Avellino (5 pareggi, 2 sconfitte); l’ultimo successo ligure risale al 2016.
- Tabù Chiavari: l’Avellino non ha mai vinto in casa dell’Entella in Serie B (2 pareggi, 2 ko), con un solo gol segnato e sette subiti.
- Momento Entella: i chiavaresi arrivano da due vittorie di fila dopo tre sconfitte; il tris consecutivo manca dal gennaio 2021.
- Fattore Ballardini: i biancoverdi sono reduci dal primo successo della gestione Ballardini e cercano la seconda vittoria di fila in stagione.
- Poche conclusioni pulite: Virtus Entella (99) e Avellino (97) sono tra le squadre con meno tiri nello specchio.
- Uomo copertina: con un altro gol, Tommaso Biasci eguaglierà e supererà il suo primato realizzativo in B.
- Jolly di qualità: Nermin Karic è l’unico dell’Entella con almeno 3 gol e 3 assist in questa Serie B.
Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Avellino
L’Avellino manovra di più (possesso 50,2% contro il 45,9% della Virtus Entella) e conclude meno ma meglio: 207 tiri totali e 46,9% di precisione, con conversione al 15%. L’Entella crea di più (263 tiri) ma inquadra meno (37,6%) e converte al 10,3%. Difese: liguri a 40 gol subiti, irpini a 46; clean sheet 5 a testa. PPDA simile (11,6 vs 11,8), segno di pressioni equilibrate. Disciplinare: Avellino più sanzionato (65 gialli, 6 rossi) della Virtus Entella (59 gialli, 4 rossi).
Giocatori chiave: per la Virtus Entella il capocannoniere è Andrea Tiritiello (6 gol), uomo assist Bernat Guiu (4). Il più ammonito è Ivan Marconi (10 gialli). In porta Simone Colombi conta 5 clean sheet. Nell’Avellino guida i marcatori Tommaso Biasci (11 gol), migliori assistman Dimitrios Sounas (4). Tra i più sanzionati spicca Alessandro Fontanarosa (7 gialli), con diversi compagni fermi a 1 espulsione. Tra i pali, Giovanni Daffara a quota 3 clean sheet.
|Virtus Entella
|Avellino
|Partite giocate
|29
|29
|Vittorie
|7
|8
|Pareggi
|10
|9
|Sconfitte
|12
|12
|Gol segnati
|27
|31
|Gol subiti
|40
|46
|Possesso palla (%)
|45,9
|50,2
|Tiri totali
|263
|207
|Tiri nello specchio
|99
|97
|Precisione tiri (%)
|37,6
|46,9
|Conversione tiri (%)
|10,3
|15,0
|Clean sheet
|5
|5
|Cartellini gialli
|59
|65
|Cartellini rossi
|4
|6
|PPDA
|11,6
|11,8
|Capocannoniere
|Andrea Tiritiello 6
|Tommaso Biasci 11
|Top assist
|Bernat Guiu 4
|Dimitrios Sounas 4
|Portiere: clean sheet
|Simone Colombi 5
|Giovanni Daffara 3
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FAQ
- Quando si gioca Virtus Entella-Avellino?
-
Domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Virtus Entella-Avellino?
-
Allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.
- Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Avellino?
-
Il direttore di gara è Mario Perri; assistenti Galimberti e Zanellati, IV ufficiale Gianquinto, VAR Baroni, AVAR Colombo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.