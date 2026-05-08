Virtus Entella-Carrarese 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 38a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Virtus Entella-Carrarese

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Virtus Entella–Carrarese chiude la 38a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 9 maggio 2026 alle 20:30 allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. È una sfida dal peso specifico alto: scontro salvezza per i liguri, ultimo treno playoff per i toscani. In classifica, Virtus Entella è 16ª con 39 punti (9 vittorie, 12 pareggi, 16 sconfitte; 34 gol fatti, 50 subiti), Carrarese 11ª con 44 punti (10 vittorie, 14 pareggi, 13 sconfitte; 46 gol segnati, 50 incassati).

Le ultime partite giocate

Virtus Entella arriva da un filotto altalenante ma ancora in corsa per blindare la permanenza: 5 punti nelle ultime 5. La Carrarese ha raccolto anch’essa 5 punti, alternando scintille interne a inciampi esterni. Equilibrio nei numeri recenti, con differenze di stile: i liguri cercano la solidità, i toscani mantengono più iniziativa palla al piede.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Virtus Entella ko x x ok ko Carrarese ok ko x ko x

Nelle ultime 5 la Virtus Entella ha totalizzato 5 punti, la Carrarese ne ha fatti 5. Dettaglio risultati:

Virtus Entella

Mantova-Virtus Entella 1-0; Virtus Entella-Venezia 1-1; Empoli-Virtus Entella 1-1; Virtus Entella-Calcio Padova 1-0; Bari-Virtus Entella 2-0

Carrarese

Carrarese-Spezia 3-1; Reggiana-Carrarese 2-0; Carrarese-Pescara 2-2; Frosinone-Carrarese 3-0; Carrarese-Cesena 0-0

Arbitro

La gara sarà diretta dal signor Michael Fabbri. Assistenti: Belsanti e Grasso. IV ufficiale: Leorsini. Al VAR Camplone (on site), AVAR Santoro (on site). In questa stagione Fabbri ha arbitrato 3 incontri in Serie B: 1 rigore assegnato, 11 ammonizioni e 2 espulsioni, con una media di 4,3 cartellini a partita.

Arbitro: Fabbri

Fabbri Assistenti: Belsanti – Grasso

Belsanti – Grasso IV: Leorsini

Leorsini VAR: Camplone

Camplone AVAR: Santoro

Informazioni interessanti

Match che intreccia presente e passato. All’andata la Carrarese ha vinto 3-1 e arriva a Chiavari con una tradizione recente favorevole nei confronti dei liguri, segnando con regolarità nelle ultime sfide dirette. La Virtus Entella, però, ha il destino tra le mani: è già salva dalla retrocessione diretta e può evitare anche i playout con il giusto incrocio di risultati. Sul piano dei numeri stagionali il confronto è netto: i toscani hanno prodotto più reti e una migliore percentuale realizzativa, mentre i biancocelesti hanno sofferto in zona gol pur restando compatti in casa. Attenzione ai dettagli: Davide Bariti vive la sua miglior Serie B in termini di partecipazioni attive, mentre Luis Hasa è il faro creativo giallazzurro tra dribbling e ultimi passaggi. Con una chance playoff ancora aritmeticamente aperta per gli ospiti e un obiettivo salvezza da chiudere per i padroni di casa, ritmo e tensione competitiva non mancheranno.

Precedente recente: l’unico incrocio in B fra le due è l’andata, vinta 3-1 dalla Carrarese ; i toscani inseguono il “doppio colpo” stagionale.

; i toscani inseguono il “doppio colpo” stagionale. Tendenza storica: quattro successi Carrarese nelle ultime cinque sfide tra B e C; la Virtus Entella era rimasta imbattuta nei sei confronti precedenti nell’era dei tre punti.

nelle ultime cinque sfide tra B e C; la era rimasta imbattuta nei sei confronti precedenti nell’era dei tre punti. Scenari di classifica: la Virtus Entella può schivare anche i playout con un risultato positivo e gli incastri giusti sugli altri campi.

può schivare anche i playout con un risultato positivo e gli incastri giusti sugli altri campi. Corsa playoff: Carrarese a -2 dall’8° posto; chance stimata al 3,4%, ma un successo fisserebbe il miglior bottino in B della sua storia a 47 punti.

a -2 dall’8° posto; chance stimata al 3,4%, ma un successo fisserebbe il miglior bottino in B della sua storia a 47 punti. Numeri offensivi: Virtus Entella ultima per gol (34) e realizzazione; Carrarese più prolifica (46) e più precisa nei tiri nello specchio.

ultima per gol (34) e realizzazione; più prolifica (46) e più precisa nei tiri nello specchio. Uomini chiave: Davide Bariti record personale di partecipazioni gol (1+2), leader per occasioni create su azione nei liguri; Luis Hasa (5+4) guida i toscani per dribbling riusciti e falli subiti nell’ultimo terzo.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Carrarese

Possesso più alto per la Carrarese (50,4%) rispetto alla Virtus Entella (46,5%), con maggiore incisività offensiva (46 gol a 34) e precisione al tiro (41,06% contro 39,24%). Entrambe hanno concesso 50 reti (1,35 di media a gara), ma i toscani vantano più clean sheet (12 a 7) e più corner (211 a 191). La Carrarese converte di più (12,85% vs 9,88%) e pressa con valori PPDA leggermente migliori (11,0 a 11,4), mentre i liguri pagano una maggiore indisciplina (5 rossi a 2).

Giocatori: per la Virtus Entella il capocannoniere è Andrea Tiritiello (7), poi Andrea Franzoni (6) e Luigi Cuppone (5). Migliori assistman: Nermin Karic e Bernat Guiu (4). Più ammonizioni: Ivan Marconi (14); più espulsioni: Bernat Guiu (2). Clean sheet portieri: Simone Colombi 5 (più Federico Del Frate 2). Nella Carrarese guida i bomber Fabio Abiuso (11), quindi Nicolás Schiavi (6) e Luis Hasa (5). Re degli assist: Simone Zanon (6). Più gialli: Julián Illanes (14); espulsi: Fabio Abiuso e Niccolò Belloni (1). Clean sheet: Marco Bleve 12.

Virtus Entella Carrarese Partite giocate 37 37 Vittorie 9 10 Pareggi 12 14 Sconfitte 16 13 Gol fatti 34 46 Gol subiti 50 50 Media gol subiti/gara 1,35 1,35 Possesso palla (%) 46,5 50,4 Tiri in porta 135 147 Precisione al tiro (%) 39,24 41,06 Percentuale realizzazione (%) 9,88 12,85 Clean sheet 7 12 Corner 191 211 Cartellini gialli 75 85 Cartellini rossi 5 2 PPDA 11,4 11,0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Virtus Entella-Carrarese? Sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:30. Dove si gioca Virtus Entella-Carrarese? Allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Carrarese? L’arbitro è Michael Fabbri, assistenti Belsanti e Grasso; IV Leorsini; VAR Camplone e AVAR Santoro (on site).