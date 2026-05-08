Virtus Entella-Carrarese 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Virtus Entella–Carrarese chiude la 38a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 9 maggio 2026 alle 20:30 allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. È una sfida dal peso specifico alto: scontro salvezza per i liguri, ultimo treno playoff per i toscani. In classifica, Virtus Entella è 16ª con 39 punti (9 vittorie, 12 pareggi, 16 sconfitte; 34 gol fatti, 50 subiti), Carrarese 11ª con 44 punti (10 vittorie, 14 pareggi, 13 sconfitte; 46 gol segnati, 50 incassati).
- Le ultime partite giocate
- Arbitro
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Carrarese
Le ultime partite giocate
Virtus Entella arriva da un filotto altalenante ma ancora in corsa per blindare la permanenza: 5 punti nelle ultime 5. La Carrarese ha raccolto anch’essa 5 punti, alternando scintille interne a inciampi esterni. Equilibrio nei numeri recenti, con differenze di stile: i liguri cercano la solidità, i toscani mantengono più iniziativa palla al piede.
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Nelle ultime 5 la Virtus Entella ha totalizzato 5 punti, la Carrarese ne ha fatti 5. Dettaglio risultati:
- Virtus Entella
Mantova-Virtus Entella 1-0; Virtus Entella-Venezia 1-1; Empoli-Virtus Entella 1-1; Virtus Entella-Calcio Padova 1-0; Bari-Virtus Entella 2-0
- Carrarese
Carrarese-Spezia 3-1; Reggiana-Carrarese 2-0; Carrarese-Pescara 2-2; Frosinone-Carrarese 3-0; Carrarese-Cesena 0-0
Arbitro
La gara sarà diretta dal signor Michael Fabbri. Assistenti: Belsanti e Grasso. IV ufficiale: Leorsini. Al VAR Camplone (on site), AVAR Santoro (on site). In questa stagione Fabbri ha arbitrato 3 incontri in Serie B: 1 rigore assegnato, 11 ammonizioni e 2 espulsioni, con una media di 4,3 cartellini a partita.
- Arbitro: Fabbri
- Assistenti: Belsanti – Grasso
- IV: Leorsini
- VAR: Camplone
- AVAR: Santoro
Informazioni interessanti
Match che intreccia presente e passato. All’andata la Carrarese ha vinto 3-1 e arriva a Chiavari con una tradizione recente favorevole nei confronti dei liguri, segnando con regolarità nelle ultime sfide dirette. La Virtus Entella, però, ha il destino tra le mani: è già salva dalla retrocessione diretta e può evitare anche i playout con il giusto incrocio di risultati. Sul piano dei numeri stagionali il confronto è netto: i toscani hanno prodotto più reti e una migliore percentuale realizzativa, mentre i biancocelesti hanno sofferto in zona gol pur restando compatti in casa. Attenzione ai dettagli: Davide Bariti vive la sua miglior Serie B in termini di partecipazioni attive, mentre Luis Hasa è il faro creativo giallazzurro tra dribbling e ultimi passaggi. Con una chance playoff ancora aritmeticamente aperta per gli ospiti e un obiettivo salvezza da chiudere per i padroni di casa, ritmo e tensione competitiva non mancheranno.
- Precedente recente: l’unico incrocio in B fra le due è l’andata, vinta 3-1 dalla Carrarese; i toscani inseguono il “doppio colpo” stagionale.
- Tendenza storica: quattro successi Carrarese nelle ultime cinque sfide tra B e C; la Virtus Entella era rimasta imbattuta nei sei confronti precedenti nell’era dei tre punti.
- Scenari di classifica: la Virtus Entella può schivare anche i playout con un risultato positivo e gli incastri giusti sugli altri campi.
- Corsa playoff: Carrarese a -2 dall’8° posto; chance stimata al 3,4%, ma un successo fisserebbe il miglior bottino in B della sua storia a 47 punti.
- Numeri offensivi: Virtus Entella ultima per gol (34) e realizzazione; Carrarese più prolifica (46) e più precisa nei tiri nello specchio.
- Uomini chiave: Davide Bariti record personale di partecipazioni gol (1+2), leader per occasioni create su azione nei liguri; Luis Hasa (5+4) guida i toscani per dribbling riusciti e falli subiti nell’ultimo terzo.
Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Carrarese
Possesso più alto per la Carrarese (50,4%) rispetto alla Virtus Entella (46,5%), con maggiore incisività offensiva (46 gol a 34) e precisione al tiro (41,06% contro 39,24%). Entrambe hanno concesso 50 reti (1,35 di media a gara), ma i toscani vantano più clean sheet (12 a 7) e più corner (211 a 191). La Carrarese converte di più (12,85% vs 9,88%) e pressa con valori PPDA leggermente migliori (11,0 a 11,4), mentre i liguri pagano una maggiore indisciplina (5 rossi a 2).
Giocatori: per la Virtus Entella il capocannoniere è Andrea Tiritiello (7), poi Andrea Franzoni (6) e Luigi Cuppone (5). Migliori assistman: Nermin Karic e Bernat Guiu (4). Più ammonizioni: Ivan Marconi (14); più espulsioni: Bernat Guiu (2). Clean sheet portieri: Simone Colombi 5 (più Federico Del Frate 2). Nella Carrarese guida i bomber Fabio Abiuso (11), quindi Nicolás Schiavi (6) e Luis Hasa (5). Re degli assist: Simone Zanon (6). Più gialli: Julián Illanes (14); espulsi: Fabio Abiuso e Niccolò Belloni (1). Clean sheet: Marco Bleve 12.
|Virtus Entella
|Carrarese
|Partite giocate
|37
|37
|Vittorie
|9
|10
|Pareggi
|12
|14
|Sconfitte
|16
|13
|Gol fatti
|34
|46
|Gol subiti
|50
|50
|Media gol subiti/gara
|1,35
|1,35
|Possesso palla (%)
|46,5
|50,4
|Tiri in porta
|135
|147
|Precisione al tiro (%)
|39,24
|41,06
|Percentuale realizzazione (%)
|9,88
|12,85
|Clean sheet
|7
|12
|Corner
|191
|211
|Cartellini gialli
|75
|85
|Cartellini rossi
|5
|2
|PPDA
|11,4
|11,0
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Virtus Entella-Carrarese?
-
Sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:30.
- Dove si gioca Virtus Entella-Carrarese?
-
Allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.
- Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Carrarese?
-
L’arbitro è Michael Fabbri, assistenti Belsanti e Grasso; IV Leorsini; VAR Camplone e AVAR Santoro (on site).
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.