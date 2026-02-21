Virtus Entella-Catanzaro 21 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 26a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Virtus Entella-Catanzaro

Virtus Entella–Catanzaro accende la 26a giornata della Serie B 2025-26: si gioca a Chiavari, allo Stadio Enrico Sannazzari, il 21 febbraio 2026 alle 15:00. Sfida tra corsa salvezza e ambizioni playoff: i liguri sono 16ª con 25 punti in 25 gare (5 vittorie, 10 pareggi, 10 sconfitte; 23 gol fatti, 34 subiti), i calabresi 5ª a quota 41 (11 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 34 gol segnati, 26 incassati). Virtus Entella forte in casa ma in difficoltà fuori, Catanzaro in crescita e solido: partita dal peso specifico notevole per obiettivi diversi.

Le ultime partite giocate

Virtus Entella altalenante ma confortata dal rendimento interno; i biancocelesti hanno raccolto punti preziosi a Chiavari. Catanzaro arriva con slancio: tre successi nelle ultime cinque e una fase difensiva più ermetica. Il confronto racconta di un duello tra chi deve capitalizzare il fattore campo e chi viaggia con fiducia.

Virtus Entella ko x x ok ko Catanzaro x ko ok ok ok

Nelle ultime 5 gare: Virtus Entella 5 punti; Catanzaro 10 punti. Dettaglio risultati:

Virtus Entella

Juve Stabia-Virtus Entella 1-0; Virtus Entella-Frosinone 1-1; Spezia-Virtus Entella 1-1; Virtus Entella-Cesena 3-1; Palermo-Virtus Entella 3-0

Catanzaro

Catanzaro-Sampdoria 0-0; Südtirol-Catanzaro 2-1; Catanzaro-Reggiana 2-0; Pescara-Catanzaro 0-2; Catanzaro-Mantova 2-0

L’arbitro di Virtus Entella-Catanzaro

Dirige Daniele Perenzoni. Nella Serie B 2025/26 ha arbitrato 9 gare: 1 rigore concesso, 37 cartellini gialli e 2 rossi, media 4.3 ammonizioni a partita. Designazione completa: Perenzoni al fischietto, VAR Volpi e AVAR Nasca.

Arbitro: Perenzoni

Perenzoni Assistenti: Luciani – Scarpa

Luciani – Scarpa IV: Terribile

Terribile VAR: Volpi

Volpi AVAR: Nasca

Informazioni interessanti sul match

Una sfida inedita in cadetteria che profuma di incrocio di obiettivi: la spinta casalinga della Virtus Entella contro il momento d’oro del Catanzaro. All’andata i calabresi hanno piazzato il colpo in un match ricco di gol, e arrivano a Chiavari con una striscia vincente alimentata da solidità difensiva. Dall’altra parte, i liguri hanno dato segnali importanti davanti al proprio pubblico e sono una delle squadre più pericolose su palla inattiva. Riflettori su uomini chiave: Pietro Iemmello è in grande condizione e ha spesso fatto male ai biancocelesti; per i padroni di casa spicca Andrea Tiritiello, capace di incidere in area avversaria, mentre in mediana giallorossa l’ordine e la qualità di Simone Pontisso possono orientare la partita. Dettagli che, uniti ai dati su tiri da fuori e clean sheet recenti, promettono un duello tattico vibrante e deciso da episodi.

Unico precedente in B tra le due: all’andata vinse il Catanzaro 2-3. Per la Virtus Entella fu l’unica sconfitta stagionale segnando almeno due reti.

2-3. Per la fu l’unica sconfitta stagionale segnando almeno due reti. Virtus Entella , mai due risultati interni identici di fila in stagione: dopo il 3-1 al Cesena , sogna il bis casalingo come non accadeva dal 2020/21.

, mai due risultati interni identici di fila in stagione: dopo il 3-1 al , sogna il bis casalingo come non accadeva dal 2020/21. Dal dicembre 2025, solo il Venezia ha vinto più del Catanzaro : sette successi e sei clean sheet nel periodo per i giallorossi.

ha vinto più del : sette successi e sei clean sheet nel periodo per i giallorossi. Virtus Entella regina delle punizioni indirette (sei gol). Nel 2026 entrambe tra le più letali da fuori (tre reti a testa).

regina delle punizioni indirette (sei gol). Nel 2026 entrambe tra le più letali da fuori (tre reti a testa). Pietro Iemmello già quattro gol contro la Virtus Entella in B: può centrare il terzo match di fila a segno.

già quattro gol contro la in B: può centrare il terzo match di fila a segno. Andrea Tiritiello è il capocannoniere biancoceleste (sei gol), tutti arrivati allo stadio di Chiavari.

è il capocannoniere biancoceleste (sei gol), tutti arrivati allo stadio di Chiavari. L’ultima gara con gol+assist di Simone Pontisso in B? Proprio contro la Virtus Entella all’andata; reduce dal gol col Mantova, insegue il bis consecutivo.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Catanzaro

Numeri a confronto: possesso 45.9% per la Virtus Entella contro il 53.4% del Catanzaro; precisione al tiro 37.2% vs 45.3%. I liguri hanno segnato 23 gol e incassato 34, i calabresi 34 fatti e 26 subiti. Clean sheet: 4 per Simone Colombi, 9 per Mirko Pigliacelli. Entella incisiva sulle palle inattive e più efficace a Chiavari; Catanzaro più continuo nella circolazione palla e nella protezione dell’area.

Giocatori chiave: per la Virtus Entella il bomber è Andrea Tiritiello (6), miglior assistman Bernat Guiu (4). Tra i più ammoniti Ivan Marconi (8 gialli); espulsioni per Luca Parodi, Andrea Tiritiello e Bernat Guiu (1 a testa). Nel Catanzaro guida la classifica marcatori Pietro Iemmello (7) e quella assist Iemmello (6) con supporto di Simone Pontisso (4). Più sanzionati: Jacopo Petriccione (7 gialli); rossi per Ruggero Frosinini e Bruno Verrengia (1).

Virtus Entella Catanzaro Partite giocate 25 25 Vittorie 5 11 Pareggi 10 8 Sconfitte 10 6 Gol fatti 23 34 Gol subiti 34 26 Possesso palla (%) 45.9 53.4 Tiri nello specchio 87 106 Percentuale tiri in porta 37.2 45.3 Clean sheet 4 9 Cartellini gialli 54 60 Cartellini rossi 3 2 Capocannoniere Andrea Tiritiello 6 Pietro Iemmello 7 Top assistman Bernat Guiu 4 Pietro Iemmello 6 Portiere: clean sheet Simone Colombi 4 Mirko Pigliacelli 9

FAQ Quando si gioca Virtus Entella-Catanzaro? La partita si gioca il 21 febbraio 2026 alle ore 15:00 (26a giornata di Serie B). Dove si gioca Virtus Entella-Catanzaro? Allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Catanzaro? L’arbitro è Daniele Perenzoni, con assistenti Luciani e Scarpa; IV Terribile, VAR Volpi, AVAR Nasca.