Virtus Entella-Cesena 10 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 24a giornata. Numeri, precedenti e curiosità per capire la partita Virtus Entella-Cesena: orario, arbitro, forma recente e statistiche a confronto.

Virtus Entella–Cesena accende la 24a giornata di Serie B 2025-26: si gioca martedì 10 febbraio 2026 alle 20:00 allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Sfida tra ambizioni playoff e lotta salvezza: i liguri sono 16° con 22 punti in 23 gare (4 vittorie, 10 pareggi, 9 sconfitte; 20 gol fatti, 30 subiti), i romagnoli 5° a quota 37 (11 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte; 31 gol segnati, 27 incassati). In casa Virtus Entella marcia solida, Cesena pericolosa in trasferta.

Le ultime partite giocate

Virtus Entella in ripresa con solidità difensiva e punti pesanti al Sannazzari; risultati più altalenanti lontano da Chiavari. Il Cesena alterna colpi esterni importanti a qualche stop interno: l’efficacia offensiva non manca, ma serve equilibrio nelle due fasi. Nelle ultime cinque di campionato entrambe hanno raccolto 6 punti.

Virtus Entella ok x ko x x Cesena ko ok ko ko ok

Questo il dettaglio dei risultati:

Virtus Entella

Virtus Entella-Monza 1-0; Sampdoria-Virtus Entella 1-1; Juve Stabia-Virtus Entella 1-0; Virtus Entella-Frosinone 1-1; Spezia-Virtus Entella 1-1.

Cesena

Cesena-Empoli 0-1; Reggiana-Cesena 1-2; Cesena-Bari 1-2; Avellino-Cesena 3-1; Cesena-Pescara 2-0.

L’arbitro di Virtus Entella-Cesena

Arbitra il signor Luca Massimi (Termoli). Con lui, assistenti Imperiale e El Filali, IV Tremolada, VAR Meraviglia, AVAR Prontera. In questa Serie B 2025-26 Massimi ha diretto 10 gare: 2 rigori concessi, 53 gialli, 1 doppia ammonizione e 2 rossi, media 5.6 cartellini a partita.

Arbitro: Massimi

Assistenti: Imperiale – El Filali

– IV: Tremolada

VAR: Meraviglia

AVAR: Prontera

Statistiche e pillole del match

Testa a testa ricco di spunti: dopo gli squilli iniziali contro il Cesena, la Virtus Entella ha frenato negli ultimi incroci. All’andata è finita 1-1, risultato che potrebbe ripetersi per la prima volta di fila tra le due in cadetteria. I liguri, però, davanti al pubblico di Chiavari sono una roccaforte: imbattuti in 10 delle 11 gare casalinghe stagionali e mai sconfitti in B contro i romagnoli al Sannazzari. Il Cesena resta un cliente scomodo: rendimento esterno di livello nella prima parte di stagione, sebbene le ultime trasferte abbiano mostrato qualche crepa. Riflettori su Andrea Franzoni, decisivo all’andata, e sul talento bianconero Tommaso Berti, in crescita tra gol e assist. Equilibrio, fisicità e palle inattive potrebbero indirizzare un confronto dove i dettagli faranno la differenza.

Dopo 3 successi nelle prime 4 sfide di B, la Virtus Entella non ha vinto nessuno degli ultimi tre incroci con il Cesena (2 pareggi, 1 sconfitta).

non ha vinto nessuno degli ultimi tre incroci con il (2 pareggi, 1 sconfitta). Con l’1-1 dell’andata, per la prima volta le due squadre potrebbero pareggiare due gare di fila in Serie B.

A Chiavari la Virtus Entella non ha mai perso col Cesena in B (2V, 1N), una delle poche avversarie imbattute in casa nel torneo.

non ha mai perso col in B (2V, 1N), una delle poche avversarie imbattute in casa nel torneo. Entella fortino: imbattuta in 10 delle 11 gare interne stagionali (4V, 6N). Numeri da squadra solida.

Cesena in calo fuori casa: dopo 7 successi in 8 trasferte, solo una vittoria nelle ultime sei.

in calo fuori casa: dopo 7 successi in 8 trasferte, solo una vittoria nelle ultime sei. I bianconeri hanno vinto l’ultima gara (2-0 al Pescara), ma non infilano due successi consecutivi in B da ottobre.

All’andata colpo di Andrea Franzoni al 90’+1’ per l’1-1: potrebbe segnare di nuovo ai romagnoli.

al 90’+1’ per l’1-1: potrebbe segnare di nuovo ai romagnoli. Tommaso Berti è arrivato a 2 gol in campionato, già come nel 2024/25, e spicca anche per gli assist tra i più giovani del torneo.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Cesena

Il Cesena produce e finalizza meglio: 31 reti a fronte dei 20 della Virtus Entella, con conversione al 14.69% (Entella 9.52%) e 94 tiri nello specchio contro 77. Possesso palla: bianconeri al 49.2%, liguri al 46%. Difese quasi equivalenti (27 gol subiti Cesena, 30 Entella), con 4 clean sheet a testa. Sul pressing la Virtus Entella è più aggressiva (PPDA 11.6 vs 14.2). Saranno decisivi ritmo e qualità nelle corsie esterne.

Giocatori chiave: per la Virtus Entella capocannoniere Andrea Tiritiello (6), miglior assist-man Bernat Guiu (4). Più ammonito Ivan Marconi (8), un rosso per Andrea Tiritiello. In porta Simone Colombi a quota 4 clean sheet. Nel Cesena bomber Cristian Shpendi (8), uomo-assist Tommaso Berti (5). Più ammoniti Emanuele Adamo e Massimiliano Mangraviti (6), due espulsioni per Simone Bastoni. Tra i pali 4 clean sheet per Jonathan Klinsmann.

Virtus Entella Cesena Partite giocate 23 23 Vittorie 4 11 Pareggi 10 4 Sconfitte 9 8 Gol fatti 20 31 Gol subiti 30 27 Possesso palla (%) 46.0 49.2 Tiri totali 210 211 Tiri nello specchio 77 94 Precisione al tiro (%) 36.67 44.55 PPDA (pressione) 11.6 14.2 Clean sheet 4 4 Cartellini gialli 52 49 Cartellini rossi 3 2

FAQ Quando si gioca Virtus Entella-Cesena e a che ora? Martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20:00. Dove si gioca Virtus Entella-Cesena? Allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Cesena? L'arbitro è Luca Massimi. Assistenti: Imperiale – El Filali; IV: Tremolada; VAR: Meraviglia; AVAR: Prontera.