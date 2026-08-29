Virtus Entella–Cesena 29 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 2ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Virtus Entella–Cesena: forma recente, arbitro, curiosità e confronto dati squadra-giocatori.

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Sabato 29 agosto 2026 allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari si gioca Virtus Entella–Cesena, sfida della 2ª giornata di Serie B (calcio d’inizio ore 19). È già uno scontro importante dal sapore d’agosto: l’Entella cerca riscatto, il Cesena vuole continuità.

Le ultime partite giocate

Avvio in chiaroscuro per le due squadre: la Virtus Entella è caduta a Bolzano contro il Südtirol, mentre il Cesena ha pareggiato all’esordio con la Sampdoria. Liguri più propositivi nel possesso, romagnoli cinici e compatti: il copione annuncia una gara tattica, con l’Entella chiamata ad alzare la mira sotto porta e il Cesena a migliorare la gestione lontano da casa.

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Virtus Entella: Südtirol–Virtus Entella 1-0

Cesena: Cesena–Sampdoria 1-1

L’arbitro di Virtus Entella–Cesena

La gara Virtus Entella–Cesena sarà diretta dal sig. Perenzoni. Assistenti: Giuggioli e Djurdjevic. IV ufficiale: Di Mario. Al VAR Cosso, AVAR Camplone. In attesa dei numeri aggiornati di questa stagione, il match si preannuncia intenso: gestione del metro arbitrale e uso del VAR potranno risultare decisivi nelle situazioni al limite.

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Giuggioli – Djurdjevic

– IV uomo: Di Mario

VAR: Cosso

AVAR: Camplone

Informazioni interessanti

La sfida mette a confronto un’Entella che storicamente evita partenze ad handicap in Serie B e un Cesena giovane, frizzante e in cerca di uno scatto lontano da casa. I precedenti recenti raccontano di equilibrio: i romagnoli hanno perso una sola volta nelle ultime quattro contro i liguri, ma proprio nell’ultimo incrocio in trasferta. I padroni di casa non hanno mai perso entrambe le prime due gare nelle precedenti stagioni cadette, mentre il Cesena arriva da partite ricche di gol e occasioni. Occhio a due protagonisti: Andrea Franzoni, che ha già colpito i bianconeri in passato ed è il riferimento offensivo per volume di tiri, e Cristian Shpendi, che ha iniziato il campionato segnando e vive un momento di fiducia. In trasferta però i romagnoli devono invertire la rotta: striscia negativa senza vittorie e reti che pesa nella memoria recente. Con età media bassa e ritmi alti, la squadra ospite può sorprendere; l’Entella, con più possesso e spinta sulle corsie, punterà a capitalizzare meglio. Ingredienti da match spigoloso, deciso da dettagli e palle inattive.

Nei confronti recenti, il Cesena ha perso solo una volta nelle ultime quattro contro l’ Entella , ma proprio nell’ultimo viaggio a Chiavari (3-1).

ha perso solo una volta nelle ultime quattro contro l’ , ma proprio nell’ultimo viaggio a Chiavari (3-1). L’ Entella ha perso all’esordio, ma nelle sue precedenti sette stagioni di B non ha mai iniziato con due ko di fila.

ha perso all’esordio, ma nelle sue precedenti sette stagioni di B non ha mai iniziato con due ko di fila. Le ultime due gare di Cesena in B hanno prodotto 9 reti totali: ritmo alto e occasioni a raffica dopo un periodo più avaro di gol.

in B hanno prodotto 9 reti totali: ritmo alto e occasioni a raffica dopo un periodo più avaro di gol. Cesena a secco fuori casa da cinque trasferte e senza vittorie da otto: striscia da spezzare per cambiare passo.

a secco fuori casa da cinque trasferte e senza vittorie da otto: striscia da spezzare per cambiare passo. Età media bassa: il Cesena è stato il più giovane del primo turno (24 anni e 52 giorni), Entella più esperta (26 anni e 275 giorni).

è stato il più giovane del primo turno (24 anni e 52 giorni), più esperta (26 anni e 275 giorni). Andrea Franzoni segnò il suo primo gol in B proprio contro il Cesena ; all’esordio ha guidato l’Entella per tiri tentati.

segnò il suo primo gol in B proprio contro il ; all’esordio ha guidato l’Entella per tiri tentati. Cristian Shpendi ha toccato quota 30 partecipazioni-gol in B: ha segnato nelle ultime due gare di campionato e punta il tris.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Cesena

Numeri a confronto dopo l’esordio: Virtus Entella più padrona del gioco (possesso 51,3%) e con maggiore volume di conclusioni (13 tiri), ma senza gol; Cesena più diretto (possesso 36,4%), pochi tiri ma maggiore concretezza (16,7% di conversione). Dietro, Entella più solida nel limitare i pericoli (8 tiri concessi) rispetto ai 21 subiti dal Cesena, che ha però trovato un portiere reattivo.

Tra i singoli: per l’Entella spiccano i 5 tentativi di Andrea Franzoni e la creatività di Stefano Di Mario e Bernat Guiu (chance create e cross). Per il Cesena il marcatore è Cristian Shpendi (1 gol), l’assist è di Matteo Guidi. A livello disciplinare: giallo a Bernat Guiu (Entella) e a Cristian Shpendi (Cesena); rosso a Antonio David (Cesena). Zero clean sheet: Federico Del Frate e Alessandro Siano hanno incassato 1 gol; Siano già decisivo con 8 parate.

Virtus Entella Cesena Partite giocate 1 1 Vittorie 0 0 Pareggi 0 1 Sconfitte 1 0 Gol fatti 0 1 Gol subiti 1 1 Possesso palla (%) 51,3 36,4 Tiri totali 13 6 Tiri in porta 3 2 Tiri concessi 8 21 Cartellini gialli 1 1 Cartellini rossi 0 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Virtus Entella–Cesena? Sabato 29 agosto 2026, calcio d’inizio alle ore 19:00. Dove si gioca Virtus Entella–Cesena? Allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Chi è l’arbitro di Virtus Entella–Cesena? L’arbitro è il sig. Perenzoni; assistenti Giuggioli e Djurdjevic; IV uomo Di Mario; VAR Cosso; AVAR Camplone.