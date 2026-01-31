Virtus Entella-Frosinone 31 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 22a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Virtus Entella-Frosinone

Virtus Entella–Frosinone è un vero testa-coda della 22ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15:00. I liguri sono 16° con 20 punti in 21 gare (4 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 18 gol fatti, 28 subiti), con gran parte del bottino costruito in casa. I ciociari sono capolista a quota 45 (13 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte; 39 gol segnati, 18 incassati), miglior attacco e solidità da promozione anche in trasferta: sfida dal peso specifico altissimo per obiettivi opposti.

Le ultime partite giocate

Virtus Entella in casa resta coriacea, ma fatica lontano da Chiavari: nelle ultime cinque ha raccolto 5 punti. Il Frosinone viaggia a ritmo da primato: 11 punti nelle ultime cinque, alternando vittorie e pareggi e confermando equilibrio fra produzione offensiva e gestione difensiva.

Virtus Entella x ko ok x ko Frosinone ok x ok x ok

Nelle ultime 5 partite di campionato l’Entella ha totalizzato 5 punti, mentre il Frosinone ne ha fatti 11. Questo il dettaglio dei risultati:

Virtus Entella

Virtus Entella–Südtirol 1-1; Venezia–Virtus Entella 1-0; Virtus Entella–Monza 1-0; Sampdoria–Virtus Entella 1-1; Juve Stabia–Virtus Entella 1-0.

Frosinone

Frosinone–Spezia 2-1; Empoli–Frosinone 1-1; Frosinone–Catanzaro 2-0; Monza–Frosinone 2-2; Frosinone–Reggiana 1-0.

L’arbitro di Virtus Entella-Frosinone

Arbitra Simone Galipò. Assistenti Ceolin e Laghezza, IV ufficiale Mazzoni, al VAR Maggioni, AVAR Rutella. Nella stagione 2025/26 Galipò ha diretto 10 incontri: 6 rigori fischiati, 49 ammonizioni, 3 doppi gialli e 3 rossi diretti, con una media di 5,5 cartellini a gara; 324 falli sanzionati e 37 fuorigioco.

Arbitro : Galipò

: Galipò Assistenti : Ceolin – Laghezza

: Ceolin – Laghezza IV : Mazzoni

: Mazzoni VAR : Maggioni

: Maggioni AVAR: Rutella

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Virtus Entella e Frosinone arriva nel momento in cui i liguri fanno del fattore Chiavari la loro ancora di salvezza (l’85% dei punti è arrivato in casa), mentre i ciociari viaggiano spediti in vetta con un rendimento esterno di altissimo profilo. I precedenti in Liguria raccontano un copione senza mezze misure: qui non si pareggia, si vince o si perde. L’attacco gialloazzurro è tra i più incisivi del torneo, letale anche sulle palle inattive, in particolare sui calci d’angolo; dall’altra parte, l’Entella concede poco tra le mura amiche e si affida a fiammate e piazzati. Focus sui protagonisti: il difensore goleador Andrea Tiritiello sta vivendo una stagione da copertina, mentre in casa ciociara brillano le geometrie di Giacomo Calò e gli strappi di Farès Ghedjemis, senza dimenticare la crescita di Giorgi Kvernadze. In porta, Lorenzo Palmisani è garanzia di clean sheet; Simone Colombi tiene in linea di galleggiamento i biancocelesti con interventi pesanti. Numeri e trend promettono un match ad alta intensità tattica e mentale.

Il Frosinone ha vinto le ultime due contro l’ Entella con un complessivo 7-2: ora insegue il tris storico.

ha vinto le ultime due contro l’ con un complessivo 7-2: ora insegue il tris storico. A Chiavari, nei cinque precedenti di B, mai un pari: tre successi Entella , due Frosinone , ultimo 3-2 ciociaro (febbraio 2021).

, due , ultimo 3-2 ciociaro (febbraio 2021). Frosinone imbattuto da otto gare contro neopromosse: quattro clean sheet e mai più di un gol incassato nelle altre.

imbattuto da otto gare contro neopromosse: quattro clean sheet e mai più di un gol incassato nelle altre. L’ Entella ha raccolto l’85% dei suoi punti in casa: 17 su 20, fortino chiavarese.

ha raccolto l’85% dei suoi punti in casa: 17 su 20, fortino chiavarese. Corner decisivi: Frosinone già a quota 11 reti da angolo nella stagione 2025/26; l’ Entella solo una.

già a quota 11 reti da angolo nella stagione 2025/26; l’ solo una. Andrea Tiritiello è a 6 gol in 17 gare: bottino triplicato rispetto alle tre stagioni precedenti in B.

è a 6 gol in 17 gare: bottino triplicato rispetto alle tre stagioni precedenti in B. Giorgi Kvernadze ha eguagliato i 3 gol dello scorso anno in sole 19 partite ed è già coinvolto in 13 marcature in B dal debutto.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Frosinone

Il confronto dice Frosinone: 39 gol fatti a fronte dei 18 dell’Entella, con un tasso realizzativo più che doppio (15,18% vs 9,57%) e una precisione al tiro superiore (44% vs 36,7%). La capolista ha confezionato 9 clean sheet contro i 4 liguri e pressa con efficacia (PPDA 10,6 contro 11,5). Curiosità: l’Entella batte più corner (123 a 106), ma i gialloazzurri capitalizzano di più sulle palle inattive. Possesso simile: 47,9% Frosinone, 46,6% Entella.

Giocatori chiave: per l’Entella il miglior marcatore è Andrea Tiritiello (6), leader negli assist Tommaso Fumagalli (3). Per il Frosinone guida i gol Farès Ghedjemis (8), mentre il faro sui piazzati è Giacomo Calò (10 assist). Disciplina: più ammonito Gabriele Bracaglia (10) tra i ciociari e Stefano Di Mario (7) tra i liguri; rossi per Gabriele Calvani e Giorgi Kvernadze (1) da un lato, Luca Parodi e Andrea Tiritiello (1) dall’altro. In porta: Simone Colombi 4 clean sheet, Lorenzo Palmisani 9.

Virtus Entella Frosinone Partite giocate 21 21 Vittorie 4 13 Pareggi 8 6 Sconfitte 9 2 Gol segnati 18 39 Gol subiti 28 18 Possesso palla (%) 46,6 47,9 Precisione al tiro (%) 36,7 44,0 Conversione al tiro (%) 9,57 15,18 Tiri nello specchio 69 113 Clean sheet 4 9 Cartellini gialli 47 51 Cartellini rossi 2 4 PPDA 11,5 10,6 Corner calciati 123 106

FAQ Quando si gioca Virtus Entella-Frosinone e a che ora? Sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Virtus Entella-Frosinone? Allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Frosinone? L’arbitro è Simone Galipò, con assistenti Ceolin e Laghezza, IV Mazzoni, VAR Maggioni, AVAR Rutella.