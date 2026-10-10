Virtus Entella-Juve Stabia 10 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari, sabato 10 ottobre 2026 alle 15:00, va in scena Virtus Entella–Juve Stabia, sfida della 6a giornata di Serie B: un vero scontro salvezza tra i liguri, 14° in classifica, e i campani, 19°. Virtus Entella: 1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte; 7 gol fatti e 6 subiti. Juve Stabia: 1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte; 4 reti segnate e 7 incassate. Punti pesanti in palio per dare slancio a classifica e morale.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Virtus Entella-Juve Stabia
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Juve Stabia
Le ultime partite giocate
Virtus Entella arriva in crescita dopo un avvio complicato: due ko all’esordio e poi tre gare utili di fila. Juve Stabia alterna uno squillo esterno a battute d’arresto interne, ma ha ritrovato ordine con due pareggi consecutivi. Equilibrio e dettagli possono fare la differenza.
|Virtus Entella
|ko
|ko
|x
|ok
|x
|Juve Stabia
|ko
|ok
|ko
|x
|x
Nelle ultime 5 partite di campionato la Virtus Entella ha raccolto 5 punti, mentre la Juve Stabia ne ha fatti 5. Questo il dettaglio dei risultati:
- Virtus Entella: Südtirol–Virtus Entella 1-0; Virtus Entella–Cesena 1-2; Virtus Entella–Vicenza 2-2; Pisa–Virtus Entella 1-4; Cremonese–Virtus Entella 0-0.
- Juve Stabia: Palermo–Juve Stabia 1-0; Sampdoria–Juve Stabia 1-2; Juve Stabia–Pisa 0-3; Vicenza–Juve Stabia 1-1; Juve Stabia–Cesena 1-1.
L’arbitro di Virtus Entella-Juve Stabia
Designazione affidata al signor Mattia Drigo. In stagione ha diretto 2 gare di Serie B con 1 rigore fischiato, 5 ammonizioni e nessuna espulsione (2,5 cartellini a partita). Al VAR ci sarà Pezzuto. Fischio d’inizio a Chiavari alle 15:00.
- Arbitro: DRIGO
- Assistenti: POLITI – BELSANTI
- IV: CALZAVARA
- VAR: PEZZUTO
- AVAR: SANTORO
Statistiche interessanti
Precedenti, forma e tendenze raccontano una gara ad alta tensione. Il bilancio storico tra Virtus Entella e Juve Stabia in Serie B è in equilibrio e l’ultimo incrocio ha sorriso ai campani. I liguri arrivano da una mini-striscia positiva costruita su compattezza e attenzione nelle transizioni, mentre le Vespe hanno rialzato la testa con due pareggi di carattere. Occhio alla pressione alta: entrambe le squadre recuperano molti palloni nella metà campo avversaria, segnale di un match che può accendersi sui duelli e sulle seconde palle. In chiave individuale spiccano l’impatto creativo di Bernat Guiu per l’Entella e la concretezza sotto porta di Antonio Di Nardo per la Juve Stabia. Dettagli, palle inattive e gestione degli episodi potrebbero decidere la sfida.
- Precedenti in Serie B in parità: un successo a testa e due pareggi; nell’ultimo incrocio gennaio scorso, 1-0 Juve Stabia firmato Leonardo Candellone.
- Virtus Entella a secco di vittorie nelle ultime 7 contro squadre campane in B: solo 2 punti, 4 gol fatti e 12 subiti nel parziale.
- Trend Entella: dopo i ko con Südtirol e Cesena, 3 gare utili (1V, 2N). Ritmo in crescita e maggiore solidità difensiva.
- Juve Stabia reduce da 2 pareggi di fila e a caccia del terzo consecutivo in stagione: sarebbe un inedito recente per le Vespe.
- Pressione alta protagonista: Virtus Entella (seconda) e Juve Stabia (terza) per recuperi offensivi entro 40 metri, alle spalle della Sampdoria.
- Bernat Guiu tra i più incisivi del torneo per partecipazione alle conclusioni (tiro+chance create) e già coinvolto in 3 gol nelle ultime 3 presenze.
- Leonardo Candellone, ultimo gol in B proprio contro l’Entella: specialista di partite decise sui dettagli.
Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Juve Stabia
Possesso palla superiore per la Juve Stabia (58,0%) contro il 51,7% della Virtus Entella, ma i liguri tirano leggermente di più (55 vs 52) e sono più cinici (conversione 12,73% contro 7,69%). Entella ha concesso meno tiri (53 vs 70) e ha già centrato un clean sheet; le Vespe hanno subito gol in tutte le gare. Duelli e PPDA raccontano due squadre aggressive: pressing medio-alto per entrambe (Entella 11,8; Juve Stabia 10,0).
Focus giocatori: per la Virtus Entella marcature distribuite (sei giocatori a quota 1), con Bernat Guiu top assistman a 2. In difesa spunta il clean sheet di Federico Del Frate. Nella Juve Stabia guida la classifica marcatori Antonio Di Nardo (3 gol); diversi giocatori a 1 assist. Nessun rosso finora e gialli contenuti: spiccano i cartellini a quota 2 per i liguri (Bernat Guiu, Luca Parodi), mentre tra le Vespe prevale equilibrio (tanti a 1).
|Virtus Entella
|Juve Stabia
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|2
|2
|Sconfitte
|2
|2
|Gol segnati
|7
|4
|Gol subiti
|6
|7
|Possesso palla (%)
|51,7
|58,0
|Tiri totali
|55
|52
|Tiri in porta
|19
|22
|Percentuale realizzativa
|12,73%
|7,69%
|Clean sheet
|1
|0
|Cartellini gialli
|7
|5
|PPDA
|11,8
|10,0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Virtus Entella-Juve Stabia e a che ora?
-
Sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Virtus Entella-Juve Stabia?
-
Allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.
- Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Juve Stabia?
-
L’arbitro è Mattia Drigo, con assistenti Politi e Belsanti; IV Calzavara, VAR Pezzuto, AVAR Santoro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.