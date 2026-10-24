Virtus Entella-Mantova 24 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 8ª giornata: Virtus Entella-Mantova si gioca il 24 ottobre alle 15. Orario, arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche.

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Esame d’alta classifica per la Virtus Entella, che ospita il Mantova sabato 24 ottobre 2026 alle 15 allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari, nell’8ª giornata di Serie B 2026-27. I liguri sono decimi con 9 punti: 2 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte, 10 gol segnati e 8 subiti. I lombardi, secondi a quota 14, rispondono con 4 successi, 2 pareggi e un ko, 13 reti fatte e 8 incassate. Una sfida tra la voglia dei padroni di casa di avvicinare il vertice e le ambizioni di promozione degli ospiti.

Le ultime partite giocate

La Virtus Entella arriva all’appuntamento con cinque risultati utili consecutivi: due vittorie e tre pareggi, per un bottino di 9 punti. Il successo per 2-1 sul campo del Padova ha dato ulteriore slancio ai liguri. Il Mantova ha invece raccolto 8 punti nelle ultime cinque giornate, con due successi, due pareggi e una sconfitta: lo 0-2 interno contro il Palermo ha interrotto la sua corsa.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza dalla meno recente Virtus Entella 2 3 0 9 Pareggio, vittoria, pareggio, pareggio, vittoria Mantova 2 2 1 8 Pareggio, vittoria, pareggio, vittoria, sconfitta

Il dettaglio delle ultime cinque partite della Virtus Entella, in ordine cronologico:

Virtus Entella – Vicenza 2-2: pareggio.

– 2-2: pareggio. Pisa – Virtus Entella 1-4: vittoria.

– 1-4: vittoria. Cremonese – Virtus Entella 0-0: pareggio.

– 0-0: pareggio. Virtus Entella – Juve Stabia 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Padova–Virtus Entella 1-2: vittoria.

Il percorso recente del Mantova, dalla partita meno recente all’ultima disputata:

Cesena – Mantova 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Mantova – Sampdoria 2-0: vittoria.

– 2-0: vittoria. Mantova – Pisa 2-2: pareggio.

– 2-2: pareggio. Catanzaro – Mantova 1-3: vittoria.

– 1-3: vittoria. Mantova–Palermo 0-2: sconfitta.

L’arbitro di Virtus Entella-Mantova

A dirigere Virtus Entella–Mantova sarà Paride Tremolada, originario di Monza. Nelle due partite arbitrate in questa Serie B ha fischiato 58 falli, assegnato 8 cartellini gialli e un rosso, senza concedere rigori: una media di 4 ammonizioni e 4,5 cartellini complessivi a incontro. Gli assistenti saranno Giuggioli e Santarossa, con Striamo quarto ufficiale. Al VAR opererà Baroni, affiancato dall’AVAR Paganessi.

Precedenti e curiosità: le pillole del match

La classifica premia il Mantova, ma i precedenti a Chiavari raccontano un’altra storia: nei due confronti interni dell’era dei tre punti, la Virtus Entella ha sempre vinto senza subire gol. È un incrocio che mette alla prova due certezze recenti: la continuità dei liguri, imbattuti da cinque giornate, e la solidità esterna dei lombardi, capaci di raccogliere sette punti nelle prime tre trasferte. Dopo il passo falso con il Palermo, gli ospiti cercano una risposta per difendere il secondo posto; i padroni di casa inseguono invece un successo che darebbe nuovo peso alla loro rincorsa. Attenzione soprattutto alla mezz’ora centrale della gara, il segmento in cui entrambe hanno già segnato cinque volte. Tra i protagonisti spiccano Bernat Guiu, decisivo nell’ultimo turno, e Rares Ilie, sempre più incisivo lontano da casa. Numeri e tendenze suggeriscono un confronto meno scontato di quanto possa far pensare il divario di cinque punti, con il fattore campo a sfidare l’efficacia ospite.

Bilancio favorevole ai liguri. Nei quattro precedenti tra i professionisti nell’era dei tre punti, la Virtus Entella ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il Mantova ha trovato la rete soltanto nell’incrocio più recente, vinto 1-0 lo scorso 6 aprile in Serie B.

Nei quattro precedenti tra i professionisti nell’era dei tre punti, la ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il ha trovato la rete soltanto nell’incrocio più recente, vinto 1-0 lo scorso 6 aprile in Serie B. Chiavari finora non concede nulla. La Virtus Entella ha vinto entrambi i precedenti casalinghi: 3-0 in Lega Pro 2 nel 2012 e 1-0 nella scorsa Serie B. L’ultima avversaria battuta nelle prime tre sfide interne di questi tornei è stata il Pontedera , tra marzo 2019 e aprile 2023.

La ha vinto entrambi i precedenti casalinghi: 3-0 in Lega Pro 2 nel 2012 e 1-0 nella scorsa Serie B. L’ultima avversaria battuta nelle prime tre sfide interne di questi tornei è stata il , tra marzo 2019 e aprile 2023. Una striscia da allungare. Con due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque gare, la Virtus Entella può arrivare a sei incontri consecutivi senza sconfitte in Serie B per la prima volta da novembre-dicembre 2017. Dopo il 2-1 al Padova , cerca anche due successi di fila: dall’inizio della scorsa stagione ci è riuscita soltanto a marzo, contro Modena e Südtirol .

Con due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque gare, la può arrivare a sei incontri consecutivi senza sconfitte in Serie B per la prima volta da novembre-dicembre 2017. Dopo il 2-1 al , cerca anche due successi di fila: dall’inizio della scorsa stagione ci è riuscita soltanto a marzo, contro e . Il viaggio resta un punto di forza. Lo 0-2 con il Palermo ha fermato il Mantova dopo sei risultati utili, con quattro vittorie e due pareggi. In trasferta, però, i lombardi sono ancora imbattuti: due successi e un pari. Soltanto nel 1965-66 e nel 2005-06 hanno evitato sconfitte nelle prime quattro gare esterne di una stagione di Serie B.

Lo 0-2 con il ha fermato il dopo sei risultati utili, con quattro vittorie e due pareggi. In trasferta, però, i lombardi sono ancora imbattuti: due successi e un pari. Soltanto nel 1965-66 e nel 2005-06 hanno evitato sconfitte nelle prime quattro gare esterne di una stagione di Serie B. La partita può accendersi a cavallo dell’intervallo. Virtus Entella e Mantova guidano il campionato per gol segnati tra il 31º e il 60º minuto, cinque a testa. Gli ospiti condividono inoltre con il Südtirol un primato difensivo: nessuna rete concessa nella prima mezz’ora.

e guidano il campionato per gol segnati tra il 31º e il 60º minuto, cinque a testa. Gli ospiti condividono inoltre con il un primato difensivo: nessuna rete concessa nella prima mezz’ora. Guiu cerca il bis. Con quattro gol e sei assist nelle ultime due stagioni di Serie B, Bernat Guiu è l’unico giocatore della Virtus Entella arrivato ad almeno dieci partecipazioni a rete nel periodo. Dopo il gol decisivo al Padova , può segnare in due giornate consecutive per la seconda volta nel torneo: il precedente risale ad aprile, contro Venezia ed Empoli .

Con quattro gol e sei assist nelle ultime due stagioni di Serie B, è l’unico giocatore della arrivato ad almeno dieci partecipazioni a rete nel periodo. Dopo il gol decisivo al , può segnare in due giornate consecutive per la seconda volta nel torneo: il precedente risale ad aprile, contro ed . Ilie alza il rendimento esterno. Rares Ilie ha già firmato un gol e due assist nelle prime sette giornate, avvicinandosi al proprio massimo di cinque partecipazioni a rete, stabilito con l’Empoli nel 2025-26. Nelle ultime tre trasferte ha prodotto un gol e un assist, eguagliando quanto raccolto nelle precedenti 21 presenze esterne in Serie B.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Mantova

Più controllo per la Virtus Entella, maggiore incisività per il Mantova. I liguri hanno un possesso medio del 52,3%, contro il 49,6% degli avversari, e una precisione nei passaggi dell’84,07%, superiore all’80,46% lombardo. Gli ospiti, però, hanno segnato 13 gol contro 10 pur tentando meno conclusioni, 73 contro 77: la percentuale realizzativa è del 17,81%, rispetto al 12,99% dei padroni di casa. Anche i tiri nello specchio premiano il Mantova, avanti 37-28. Le difese hanno incassato entrambe otto reti, ma la Virtus Entella ha concesso meno conclusioni complessive, 72 contro 90. Una sola partita a porta inviolata per parte.

Tra i singoli, Bernat Guiu e Giacomo Corona sono i migliori marcatori della Virtus Entella con due gol ciascuno; a una rete seguono Mattia Alborghetti, Tommaso Annoni, Luigi Cuppone, Andrea Franzoni, Mattia Tirelli e Andrea Tiritiello. Nel Mantova guida Francesco Ruocco con cinque reti, davanti a Vanja Vlahovic con due; un gol per Fahem Benaïssa-Yahia, Davide Bragantini, Ettore Gliozzi, Rares Ilie, Jean-Pierre Mboyo e Bodin Tomasevic. Il primato degli assist appartiene a Guiu e Luca Vignali, due a testa tra i liguri, e ad Alessio Castellini, quattro tra i lombardi. I più ammoniti sono Guiu e Luca Parodi per i padroni di casa, Francesco Bardi e Benaïssa-Yahia per gli ospiti: tutti a quota due gialli. Non risultano espulsioni nelle statistiche disponibili delle due squadre. Tra i portieri, Federico Del Frate e Bardi contano una gara a porta inviolata ciascuno, con rispettivamente 18 e 17 parate.

Statistica Virtus Entella Mantova Posizione in classifica 10ª 2ª Punti 9 14 Partite giocate 7 7 Vittorie 2 4 Pareggi 3 2 Sconfitte 2 1 Gol segnati 10 13 Gol subiti 8 8 Media gol segnati 1,43 1,86 Media gol subiti 1,14 1,14 Possesso palla medio 52,3% 49,6% Precisione nei passaggi 84,07% 80,46% Tiri totali 77 73 Tiri nello specchio 28 37 Precisione al tiro 36,36% 50,68% Percentuale realizzativa 12,99% 17,81% Tiri concessi 72 90 Gol da fuori area 3 2 Calci d’angolo 31 29 Falli commessi 92 93 Cartellini gialli 10 11 Partite a porta inviolata 1 1 Migliori marcatori Bernat Guiu e Giacomo Corona: 2 Francesco Ruocco: 5 Leader negli assist Bernat Guiu e Luca Vignali: 2 Alessio Castellini: 4 Giocatori più ammoniti Bernat Guiu e Luca Parodi: 2 Francesco Bardi e Fahem Benaïssa-Yahia: 2 Gare a porta inviolata del portiere Federico Del Frate: 1 Francesco Bardi: 1

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FAQ Quando e a che ora si gioca Virtus Entella-Mantova? Virtus Entella-Mantova si gioca sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00, per l’8ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Virtus Entella-Mantova? La partita si disputa allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Mantova? L’arbitro è Paride Tremolada, assistito da Giuggioli e Santarossa. Il quarto ufficiale è Striamo; al VAR Baroni, con Paganessi AVAR.