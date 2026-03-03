Virtus Entella-Modena 3 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Virtus Entella-Modena

Virtus Entella e Modena si sfidano martedì 3 marzo 2026 alle 20:00 allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari per la 28a giornata di Serie B. È un confronto tra obiettivi opposti: liguri in piena lotta salvezza, emiliani in zona playoff. La Virtus Entella è 18ª con 25 punti in 27 gare (5 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte; 24 gol fatti e 39 subiti), mentre il Modena è 6° con 43 punti (12 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 36 reti segnate e 22 incassate). Chiavari chiama i punti pesanti, Modena cerca conferme d’alta classifica.

Le ultime partite giocate

Condizioni opposte nel recente cammino: la Virtus Entella ha rallentato, mentre il Modena ha trovato slancio soprattutto fuori casa. Ecco la forma nelle ultime cinque e il dettaglio dei risultati.

Virtus Entella x ok ko ko ko Modena ko ok ok ok ko

Nelle ultime 5 di campionato la Virtus Entella ha raccolto 4 punti; il Modena ne ha fatti 9. Questo il dettaglio:

Virtus Entella

Spezia–Virtus Entella 1-1; Virtus Entella–Cesena 3-1; Palermo–Virtus Entella 3-0; Virtus Entella–Catanzaro 1-3; Monza–Virtus Entella 2-0.

Modena

Modena–Sampdoria 1-2; Venezia–Modena 0-2; Modena–Carrarese 2-0; Juve Stabia–Modena 1-2; Modena–Calcio Padova 1-2.

Arbitro

La gara sarà diretta da Paride Tremolada, assistenti Di Giacinto e Laghezza; IV ufficiale Crezzini, al VAR Giua, AVAR Gualtieri. Nel 2025/26 Tremolada ha arbitrato 10 gare in Serie B: 5 rigori concessi, 58 gialli e nessun rosso, per una media di 5,8 ammonizioni a partita.

Arbitro: TREMOLADA

Assistenti: Di Giacinto – Laghezza

IV: Crezzini

VAR: Giua

AVAR: Gualtieri

Statistiche interessanti

Match dai contenuti tattici intriganti. La Virtus Entella arriva da tre sconfitte di fila e deve invertire la rotta per non complicare la corsa salvezza. In casa i biancocelesti hanno alternato spesso i risultati, ma dopo il ko con il Catanzaro rischiano per la prima volta da maggio 2021 di perdere due gare interne consecutive. Dall’altra parte il Modena ha fatto il pieno di fiducia in trasferta: quattro successi nelle ultime sei e due vittorie esterne di fila, con l’obiettivo – non facile – di centrare un tris lontano dal Braglia che nella storia gialloblù si è visto solo nel 1943 e nel 2006. I precedenti recenti strizzano l’occhio agli emiliani: due vittorie senza subire gol nelle ultime due contro l’Entella e chance di chiudere la doppia sfida stagionale con bottino pieno dopo il 2-0 dell’andata. Tra i singoli, spicca Andrea Tiritiello: difensore-goleador con sei reti, tutte segnate a Chiavari. Per il Modena, fari su Ettore Gliozzi, riferimento offensivo da doppia cifra e su una retroguardia che concede poco, ben protetta da Leandro Chichizola (12 clean sheet).

Precedenti recenti: il Modena ha vinto le ultime due contro l’ Entella senza incassare reti, dopo un periodo di equilibrio (3V, 3N, 1P per i liguri nelle 7 precedenti).

ha vinto le ultime due contro l’ senza incassare reti, dopo un periodo di equilibrio (3V, 3N, 1P per i liguri nelle 7 precedenti). Andata favorevole agli emiliani: dopo il 2-0, il Modena può centrare per la prima volta nell’era dei 3 punti il doppio successo stagionale contro l’ Entella .

può centrare per la prima volta nell’era dei 3 punti il doppio successo stagionale contro l’ . Entella altalenante in casa: in 13 gare interne mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (5V, 6N, 2P); ora rischia il secondo ko consecutivo.

Modena formato trasferta: quattro vittorie nelle ultime sei gare esterne (1N, 1P), con due successi di fila fuori casa.

Momento difficile per i liguri: tre sconfitte consecutive in B, striscia negativa che non si vedeva dal 2021.

Uomo chiave Entella: Andrea Tiritiello , sei gol tutti a Chiavari, difensore più prolifico “solo in casa” del torneo.

, sei gol tutti a Chiavari, difensore più prolifico “solo in casa” del torneo. Ex e incroci: Manuel De Luca ha esordito in B con l’Entella (2019/20) e ha già segnato ai biancocelesti in passato.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Modena

Il confronto dice Modena: più gol (36 a 24), miglior difesa (22 subiti contro 39) e possesso palla medio superiore (50,9% a 45,9%). La Virtus Entella si affida alla spinta interna e alle palle inattive, mentre i gialloblù sono più precisi al tiro (42,5% di tiri nello specchio) e più solidi: 12 clean sheet contro 4.

Giocatori: per l’Entella il capocannoniere è Andrea Tiritiello (6), poi Andrea Franzoni (5). Assistman: Nermin Karic e Tommaso Fumagalli (3). Più ammonito: Ivan Marconi (8 gialli). Espulsioni: Andrea Tiritiello (1, a pari merito). Tra i pali Simone Colombi: 4 clean sheet. Nel Modena guida Ettore Gliozzi (10 gol); migliori assistman Francesco Di Mariano e Simone Santoro (3). Più ammonito: Daniel Tonoli (6). Espulsioni: Daniel Tonoli e Steven Nador (1). In porta Leandro Chichizola: 12 clean sheet.

Virtus Entella Modena Partite giocate 27 27 Vittorie 5 12 Pareggi 10 7 Sconfitte 12 8 Gol fatti 24 36 Gol subiti 39 22 Differenza reti -15 +14 Possesso palla (%) 45,9 50,9 Tiri nello specchio 93 134 Precisione al tiro (%) 36,8 42,5 Clean sheet 4 12 Cartellini gialli 56 56 Cartellini rossi 3 2

FAQ Quando si gioca Virtus Entella-Modena e a che ora inizia? Martedì 3 marzo 2026 alle ore 20:00. Dove si gioca Virtus Entella-Modena? Allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Modena? Paride Tremolada, con assistenti Di Giacinto e Laghezza; IV Crezzini; VAR Giua; AVAR Gualtieri.