Virtus Entella-Monza 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 19a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Virtus Entella-Monza

Virtus Entella–Monza accende la 19a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari sabato 10 gennaio 2026 alle 15.00. Gara dal sapore di testa-coda: i liguri sono 18° con 16 punti in 18 partite (3 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 16 gol fatti, 26 subiti), mentre i brianzoli veleggiano al 2° posto con 37 punti (11 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 27 reti segnate, 14 incassate). Per i biancocelesti scontro pesante in chiave salvezza, per i biancorossi occasione per consolidare la corsa al vertice.

Le ultime partite giocate

Virtus Entella in difficoltà: un solo punto nelle ultime cinque gare e attacco in affanno. Monza più solido, otto punti nello stesso periodo nonostante uno stop a Venezia. I liguri restano più coriacei a Chiavari, mentre i brianzoli hanno qualità e profondità per incidere anche a partita in corso.

Nelle ultime 5 partite di campionato la Virtus Entella ha raccolto 1 punto, mentre il Monza ne ha totalizzati 8. Dettaglio risultati:

Catanzaro-Virtus Entella 3-2; Virtus Entella-Spezia 0-1; Carrarese-Virtus Entella 3-1; Virtus Entella-Südtirol 1-1; Venezia-Virtus Entella 1-0

Juve Stabia-Monza 2-2; Monza-Südtirol 1-1; Venezia-Monza 2-0; Monza-Carrarese 4-1; Modena-Monza 1-2

L’arbitro di Virtus Entella-Monza

La partita sarà diretta dal signor Perri. Nella Serie B 2025/26 ha arbitrato 8 gare: 2 rigori concessi, 43 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto, per una media di 5,6 cartellini a partita. Fischia molto (241 falli sanzionati) ma mantiene il controllo del match con criteri costanti tra i due tempi.

: Perri Assistenti : Belsanti – Votta

Informazioni interessanti

Match ricco di spunti: il Monza arriva in Liguria con la spinta di una lunga striscia positiva costruita da inizio ottobre, una difesa tra le migliori del torneo e un attacco distribuito tra tanti marcatori, segno di meccanismi offensivi rodati. La Virtus Entella invece deve invertire la rotta: ha vissuto un periodo complicato, ma in casa alterna spesso i risultati e sa graffiare sulle palle inattive. Attenzione alla gestione dei finali: i liguri hanno concesso molto nell’ultima mezz’ora, mentre i brianzoli sanno cambiare ritmo con inserimenti e qualità dalle corsie. Nei precedenti di B i biancorossi non hanno mai perso contro i chiavaresi. Spiccano inoltre i momenti d’oro di Alessandro Debenedetti per i padroni di casa e di Keita Baldé lontano da Monza. La chiave potrebbe essere l’ampiezza: cross e colpi di testa peseranno, così come l’impatto delle seconde linee nella ripresa.

Precedenti : in Serie B il Monza è imbattuto con la Virtus Entella (1 vittoria e 1 pareggio nella stagione 2020/21).

: in Serie B il è imbattuto con la (1 vittoria e 1 pareggio nella stagione 2020/21). Forma Entella : la Virtus Entella ha perso 4 delle ultime 5 gare di B (1N), dopo una prima parte di stagione più equilibrata.

: la ha perso 4 delle ultime 5 gare di B (1N), dopo una prima parte di stagione più equilibrata. Altalena casalinga : in 9 gare interne l’Entella non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila (3V, 5N, 1P); l’ultimo è un pari col Südtirol .

: in 9 gare interne l’Entella non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila (3V, 5N, 1P); l’ultimo è un pari col . Rendimento Monza : da ottobre in avanti, il Monza ha perso solo 1 delle ultime 13 in B (9V, 3N), collezionando più punti di chiunque.

: da ottobre in avanti, il ha perso solo 1 delle ultime 13 in B (9V, 3N), collezionando più punti di chiunque. Trend trasferta : dopo 3 vittorie esterne di fila senza subire gol, il Monza ha raccolto 1 successo nelle ultime 3 fuori casa e ha sempre incassato reti.

: dopo 3 vittorie esterne di fila senza subire gol, il ha raccolto 1 successo nelle ultime 3 fuori casa e ha sempre incassato reti. Gioco aereo : nessuno ha concesso più gol di testa della Virtus Entella (7, come la Sampdoria); il Monza ne ha incassati solo 2, tra i migliori della B.

: nessuno ha concesso più gol di testa della (7, come la Sampdoria); il ne ha incassati solo 2, tra i migliori della B. Finali caldi : l’ Entella ha subito 14 gol nell’ultima mezz’ora, record negativo della B; 20 dei 26 gol subiti sono arrivati nella ripresa (77%).

: l’ ha subito 14 gol nell’ultima mezz’ora, record negativo della B; 20 dei 26 gol subiti sono arrivati nella ripresa (77%). Tanti marcatori : il Monza ha mandato in gol 13 giocatori diversi in campionato, primato condiviso con il Venezia .

: il ha mandato in gol 13 giocatori diversi in campionato, primato condiviso con il . Uomo momento Entella : Alessandro Debenedetti ha firmato 3 gol in 18 presenze, gli ultimi due dei chiavaresi in ordine di tempo.

: ha firmato 3 gol in 18 presenze, gli ultimi due dei chiavaresi in ordine di tempo. Uomo trasferta Monza: tutte le 4 partecipazioni attive di Keita Baldé (2 gol, 2 assist) sono arrivate fuori casa.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Monza

Più palleggio e precisione per il Monza (possesso 52,9%, pass accuracy 83,6%) rispetto alla Virtus Entella (46,7%; 77,9%). I brianzoli segnano di più (27-16) e difendono meglio (14-26 i gol subiti), con 7 clean sheet contro i 3 dei liguri. Tiri simili (178 vs 167) ma qualità superiore degli ospiti: 45,5% di tiri nello specchio contro 36,5%. Pressioni simili (PPDA 11,8 Monza, 11,7 Entella), ma la solidità fa la differenza.

Focus giocatori: per la Virtus Entella capocannoniere Andrea Tiritiello (6), miglior assist-man Tommaso Fumagalli (3), più ammonito Ivan Marconi (6), espulsi Luca Parodi e Andrea Tiritiello (1 a testa), portiere con più clean sheet Simone Colombi (3). Nel Monza guidano i gol Dany Mota Carvalho e Samuele Birindelli (4), top assist Keita Baldé e Patrick Ciurria (2), più ammonito Keita Baldé (6), espulsi Patrick Ciurria e Armando Izzo (1), numero di clean sheet per Demba Thiam (7).

Virtus Entella Monza Partite giocate 18 18 Vittorie 3 11 Pareggi 7 4 Sconfitte 8 3 Gol segnati 16 27 Gol subiti 26 14 Possesso palla % 46,7 52,9 Precisione passaggi % 77,9 83,6 Tiri totali 167 178 Tiri in porta 61 81 % Tiri nello specchio 36,5 45,5 Clean sheet 3 7 Cartellini gialli 43 38 Cartellini rossi 2 2 PPDA 11,7 11,8

FAQ Quando si gioca Virtus Entella-Monza? Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Virtus Entella-Monza? Allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Monza? Dirige Perri, assistenti Belsanti-Votta; IV Calzavara; VAR Cosso; AVAR Baroni.