Virtus Entella-Monza 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Virtus Entella–Monza accende la 19a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari sabato 10 gennaio 2026 alle 15.00. Gara dal sapore di testa-coda: i liguri sono 18° con 16 punti in 18 partite (3 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 16 gol fatti, 26 subiti), mentre i brianzoli veleggiano al 2° posto con 37 punti (11 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 27 reti segnate, 14 incassate). Per i biancocelesti scontro pesante in chiave salvezza, per i biancorossi occasione per consolidare la corsa al vertice.
Le ultime partite giocate
Virtus Entella in difficoltà: un solo punto nelle ultime cinque gare e attacco in affanno. Monza più solido, otto punti nello stesso periodo nonostante uno stop a Venezia. I liguri restano più coriacei a Chiavari, mentre i brianzoli hanno qualità e profondità per incidere anche a partita in corso.
|Virtus Entella
|ko
|ko
|ko
|x
|ko
|Monza
|x
|x
|ko
|ok
|ok
Nelle ultime 5 partite di campionato la Virtus Entella ha raccolto 1 punto, mentre il Monza ne ha totalizzati 8. Dettaglio risultati:
- Virtus Entella
Catanzaro-Virtus Entella 3-2; Virtus Entella-Spezia 0-1; Carrarese-Virtus Entella 3-1; Virtus Entella-Südtirol 1-1; Venezia-Virtus Entella 1-0
- Monza
Juve Stabia-Monza 2-2; Monza-Südtirol 1-1; Venezia-Monza 2-0; Monza-Carrarese 4-1; Modena-Monza 1-2
L’arbitro di Virtus Entella-Monza
La partita sarà diretta dal signor Perri. Nella Serie B 2025/26 ha arbitrato 8 gare: 2 rigori concessi, 43 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto, per una media di 5,6 cartellini a partita. Fischia molto (241 falli sanzionati) ma mantiene il controllo del match con criteri costanti tra i due tempi.
- Arbitro: Perri
- Assistenti: Belsanti – Votta
- IV: Calzavara
- VAR: Cosso
- AVAR: Baroni
Informazioni interessanti
Match ricco di spunti: il Monza arriva in Liguria con la spinta di una lunga striscia positiva costruita da inizio ottobre, una difesa tra le migliori del torneo e un attacco distribuito tra tanti marcatori, segno di meccanismi offensivi rodati. La Virtus Entella invece deve invertire la rotta: ha vissuto un periodo complicato, ma in casa alterna spesso i risultati e sa graffiare sulle palle inattive. Attenzione alla gestione dei finali: i liguri hanno concesso molto nell’ultima mezz’ora, mentre i brianzoli sanno cambiare ritmo con inserimenti e qualità dalle corsie. Nei precedenti di B i biancorossi non hanno mai perso contro i chiavaresi. Spiccano inoltre i momenti d’oro di Alessandro Debenedetti per i padroni di casa e di Keita Baldé lontano da Monza. La chiave potrebbe essere l’ampiezza: cross e colpi di testa peseranno, così come l’impatto delle seconde linee nella ripresa.
- Precedenti: in Serie B il Monza è imbattuto con la Virtus Entella (1 vittoria e 1 pareggio nella stagione 2020/21).
- Forma Entella: la Virtus Entella ha perso 4 delle ultime 5 gare di B (1N), dopo una prima parte di stagione più equilibrata.
- Altalena casalinga: in 9 gare interne l’Entella non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila (3V, 5N, 1P); l’ultimo è un pari col Südtirol.
- Rendimento Monza: da ottobre in avanti, il Monza ha perso solo 1 delle ultime 13 in B (9V, 3N), collezionando più punti di chiunque.
- Trend trasferta: dopo 3 vittorie esterne di fila senza subire gol, il Monza ha raccolto 1 successo nelle ultime 3 fuori casa e ha sempre incassato reti.
- Gioco aereo: nessuno ha concesso più gol di testa della Virtus Entella (7, come la Sampdoria); il Monza ne ha incassati solo 2, tra i migliori della B.
- Finali caldi: l’Entella ha subito 14 gol nell’ultima mezz’ora, record negativo della B; 20 dei 26 gol subiti sono arrivati nella ripresa (77%).
- Tanti marcatori: il Monza ha mandato in gol 13 giocatori diversi in campionato, primato condiviso con il Venezia.
- Uomo momento Entella: Alessandro Debenedetti ha firmato 3 gol in 18 presenze, gli ultimi due dei chiavaresi in ordine di tempo.
- Uomo trasferta Monza: tutte le 4 partecipazioni attive di Keita Baldé (2 gol, 2 assist) sono arrivate fuori casa.
Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Monza
Più palleggio e precisione per il Monza (possesso 52,9%, pass accuracy 83,6%) rispetto alla Virtus Entella (46,7%; 77,9%). I brianzoli segnano di più (27-16) e difendono meglio (14-26 i gol subiti), con 7 clean sheet contro i 3 dei liguri. Tiri simili (178 vs 167) ma qualità superiore degli ospiti: 45,5% di tiri nello specchio contro 36,5%. Pressioni simili (PPDA 11,8 Monza, 11,7 Entella), ma la solidità fa la differenza.
Focus giocatori: per la Virtus Entella capocannoniere Andrea Tiritiello (6), miglior assist-man Tommaso Fumagalli (3), più ammonito Ivan Marconi (6), espulsi Luca Parodi e Andrea Tiritiello (1 a testa), portiere con più clean sheet Simone Colombi (3). Nel Monza guidano i gol Dany Mota Carvalho e Samuele Birindelli (4), top assist Keita Baldé e Patrick Ciurria (2), più ammonito Keita Baldé (6), espulsi Patrick Ciurria e Armando Izzo (1), numero di clean sheet per Demba Thiam (7).
|Virtus Entella
|Monza
|Partite giocate
|18
|18
|Vittorie
|3
|11
|Pareggi
|7
|4
|Sconfitte
|8
|3
|Gol segnati
|16
|27
|Gol subiti
|26
|14
|Possesso palla %
|46,7
|52,9
|Precisione passaggi %
|77,9
|83,6
|Tiri totali
|167
|178
|Tiri in porta
|61
|81
|% Tiri nello specchio
|36,5
|45,5
|Clean sheet
|3
|7
|Cartellini gialli
|43
|38
|Cartellini rossi
|2
|2
|PPDA
|11,7
|11,8
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Virtus Entella-Monza?
-
Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Virtus Entella-Monza?
-
Allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.
- Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Monza?
-
Dirige Perri, assistenti Belsanti-Votta; IV Calzavara; VAR Cosso; AVAR Baroni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.