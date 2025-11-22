Virtus Entella-Palermo 22 novembre 2025: orario, arbitro, curiosità e statistiche

Serie B 2025-26, 13a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Virtus Entella-Palermo

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Virtus Entella–Palermo accende la 13a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 22 novembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Comunale di Chiavari. I liguri sono 14ª con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 11 gol fatti, 16 subiti) e cercano punti pesanti in ottica salvezza; i rosanero sono 6ª a quota 19 (5 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 15 gol segnati, 9 incassati) e vogliono consolidare la zona playoff. Un incrocio ad alta tensione tra ambizioni e necessità di classifica.

Le ultime partite giocate

Virtus Entella solida a Chiavari e in crescita: imbattuta in casa in stagione e 8 punti nelle ultime cinque. Palermo altalenante: brillante in avvio di campionato, ha rallentato nelle ultime uscite e fatica in trasferta. Ritmi e dettagli sulle palle inattive potrebbero pesare nell’equilibrio del match.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Virtus Entella ok x ko ok x Palermo x ko ko ok ko

Nelle ultime 5 di campionato: Virtus Entella 8 punti, Palermo 4 punti. Dettaglio risultati:

Virtus Entella

Virtus Entella-Sampdoria 3-1; Virtus Entella-Pescara 1-1; Frosinone-Virtus Entella 4-0; Virtus Entella-Empoli 1-0; Reggiana-Virtus Entella 0-0

Palermo

Palermo-Modena 1-1; Catanzaro-Palermo 1-0; Palermo-Monza 0-3; Palermo-Pescara 5-0; Juve Stabia-Palermo 1-0

L’arbitro di Virtus Entella-Palermo

Si gioca allo Stadio Comunale di Chiavari; arbitra il signor Collu. Assistenti Catallo e Emmanuele, IV ufficiale Turrini. Al VAR Mazzoleni e AVAR Ferrieri Caputi. Al momento non sono disponibili dati statistici ufficiali sull’andamento stagionale dell’arbitro in termini di rigori e cartellini.

Arbitro: Collu

Assistenti: Catallo – Emmanuele

– IV: Turrini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Ferrieri Caputi

Informazioni interessanti sul match

Precedenti, tendenze e stile di gioco raccontano molto di Virtus Entella–Palermo. I liguri non hanno mai battuto i rosanero in Serie B e hanno costruito gran parte del loro bottino sulle palle inattive, mentre in casa non hanno ancora perso. Dall’altra parte, il Palermo ha iniziato forte ma arriva con il freno tirato: tre ko nelle ultime quattro e il rischio di una nuova trasferta a secco. Occhio però alla qualità delle trame rosanero: sono tra i più efficaci del torneo nel finalizzare azioni manovrate lunghe, con giocatori in grado di incidere sia nel breve che nel gioco aereo. Riflettori anche su Andrea Tiritiello, difensore-goleador che ha spinto l’Entella nelle ultime gare, e su Joel Pohjanpalo e Matteo Brunori, armi pesanti del Palermo in cerca di continuità. Il contesto: una squadra di casa imbattuta, un’avversaria che produce con pazienza e possesso. Dettagli, ritmi e piazzati potrebbero spezzare l’equilibrio.

Virtus Entella non ha vinto nessuna delle sfide di Serie B contro il Palermo : i rosanero potrebbero infliggere ai liguri il terzo ko su tre incroci in cadetteria.

non ha vinto nessuna delle sfide di Serie B contro il : i rosanero potrebbero infliggere ai liguri il terzo ko su tre incroci in cadetteria. Contro le squadre siciliane, l’ Entella ha iniziato bene in casa ma non trova il successo da tre gare: un altro pari la porterebbe a due X di fila a Chiavari contro club isolani.

ha iniziato bene in casa ma non trova il successo da tre gare: un altro pari la porterebbe a due X di fila a Chiavari contro club isolani. Dopo il 2-1 esterno con lo Spezia, il Palermo insegue una rara doppietta di vittorie consecutive in Liguria in B.

insegue una rara doppietta di vittorie consecutive in Liguria in B. L’ Entella ha perso una sola volta nelle ultime cinque: trend in risalita e solidità crescente.

ha perso una sola volta nelle ultime cinque: trend in risalita e solidità crescente. Quest’anno l’ Entella è imbattuta in sei gare casalinghe: non accadeva dall’annata 2016/17 alle prime sette in casa.

è imbattuta in sei gare casalinghe: non accadeva dall’annata 2016/17 alle prime sette in casa. Il Palermo ha frenato dopo l’avvio sprint: tre sconfitte nelle ultime quattro e solo tre punti nel periodo recente.

ha frenato dopo l’avvio sprint: tre sconfitte nelle ultime quattro e solo tre punti nel periodo recente. Rosanero a rischio striscia nera lontano da casa: dopo due 0-1, potrebbero arrivare a tre trasferte senza segnare per la prima volta dal 2022.

Qualità della manovra: il Palermo ha segnato quattro reti dopo azioni con almeno 10 passaggi, primato in B; l’ Entella invece ha realizzato il 73% dei gol su palla inattiva.

ha segnato quattro reti dopo azioni con almeno 10 passaggi, primato in B; l’ invece ha realizzato il 73% dei gol su palla inattiva. Firma inattesa: Andrea Tiritiello ha segnato gli ultimi tre gol dell’ Entella ed è il miglior marcatore biancoceleste (5), record tra i difensori nelle prime due leghe europee.

ha segnato gli ultimi tre gol dell’ ed è il miglior marcatore biancoceleste (5), record tra i difensori nelle prime due leghe europee. Joel Pohjanpalo non segna da cinque gare: l’Entella potrebbe essere la sua 25ª vittima diversa in B dal 2022/23, come Massimo Coda e Matteo Brunori.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Palermo

Numeri alla mano: possesso medio Virtus Entella 46,7% vs Palermo 49,1%. Produzione offensiva simile per volume (122 vs 120 tiri), ma precisione e pericolosità premiano i rosanero (tiri in porta 55 a 44; accuratezza 45,8% vs 36,1%). Dietro, il Palermo ha incassato solo 9 reti contro le 16 dell’Entella e ha collezionato più clean sheet (5 a 3). Pressioni: PPDA 10,7 rosanero vs 11,8 liguri. Palle inattive chiave per l’Entella, manovra lunga letale per il Palermo.

Giocatori: per l’Entella il capocannoniere è Andrea Tiritiello (5), top assist Tommaso Fumagalli (3), più ammoniti Stefano Di Mario e Ivan Marconi (4), un rosso per Tiritiello. In porta Simone Colombi è a quota 3 clean sheet. Nel Palermo, guida dei gol condivisa tra Niccolò Pierozzi e Joel Pohjanpalo (4), miglior assist-man Pohjanpalo (3); tra i più ammoniti Tommaso Augello, Mattia Bani, Pierozzi e Matteo Brunori (3), rossi per Pietro Ceccaroni e Filippo Ranocchia (1). Jesse Joronen guida con 5 clean sheet.

Virtus Entella Palermo Partite giocate 12 12 Vittorie 3 5 Pareggi 5 4 Sconfitte 4 3 Gol fatti 11 15 Gol subiti 16 9 Differenza reti -5 +6 Possesso palla % 46,7 49,1 Tiri totali 122 120 Tiri in porta 44 55 Precisione al tiro % 36,1 45,8 Clean sheet 3 5 Cartellini gialli 27 25 Cartellini rossi 1 2 PPDA 11,8 10,7

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Virtus Entella-Palermo? Sabato 22 novembre 2025 alle ore 15:00 (13a giornata di Serie B). Dove si gioca Virtus Entella-Palermo? Allo Stadio Comunale di Chiavari, a Chiavari. Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Palermo? Il direttore di gara è Collu; assistenti Catallo-Emmanuele, IV Turrini, VAR Mazzoleni, AVAR Ferrieri Caputi.