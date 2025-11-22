Virtus Entella-Palermo 22 novembre 2025: orario, arbitro, curiosità e statistiche

Virtus Entella–Palermo accende la 13a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 22 novembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Comunale di Chiavari. I liguri sono 14ª con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 11 gol fatti, 16 subiti) e cercano punti pesanti in ottica salvezza; i rosanero sono 6ª a quota 19 (5 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 15 gol segnati, 9 incassati) e vogliono consolidare la zona playoff. Un incrocio ad alta tensione tra ambizioni e necessità di classifica.
Le ultime partite giocate
Virtus Entella solida a Chiavari e in crescita: imbattuta in casa in stagione e 8 punti nelle ultime cinque. Palermo altalenante: brillante in avvio di campionato, ha rallentato nelle ultime uscite e fatica in trasferta. Ritmi e dettagli sulle palle inattive potrebbero pesare nell’equilibrio del match.
|Virtus Entella
|ok
|x
|ko
|ok
|x
|Palermo
|x
|ko
|ko
|ok
|ko
Nelle ultime 5 di campionato: Virtus Entella 8 punti, Palermo 4 punti. Dettaglio risultati:
- Virtus Entella
Virtus Entella-Sampdoria 3-1; Virtus Entella-Pescara 1-1; Frosinone-Virtus Entella 4-0; Virtus Entella-Empoli 1-0; Reggiana-Virtus Entella 0-0
- Palermo
Palermo-Modena 1-1; Catanzaro-Palermo 1-0; Palermo-Monza 0-3; Palermo-Pescara 5-0; Juve Stabia-Palermo 1-0
L’arbitro di Virtus Entella-Palermo
Si gioca allo Stadio Comunale di Chiavari; arbitra il signor Collu. Assistenti Catallo e Emmanuele, IV ufficiale Turrini. Al VAR Mazzoleni e AVAR Ferrieri Caputi. Al momento non sono disponibili dati statistici ufficiali sull’andamento stagionale dell’arbitro in termini di rigori e cartellini.
- Arbitro: Collu
- Assistenti: Catallo – Emmanuele
- IV: Turrini
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Ferrieri Caputi
Informazioni interessanti sul match
Precedenti, tendenze e stile di gioco raccontano molto di Virtus Entella–Palermo. I liguri non hanno mai battuto i rosanero in Serie B e hanno costruito gran parte del loro bottino sulle palle inattive, mentre in casa non hanno ancora perso. Dall’altra parte, il Palermo ha iniziato forte ma arriva con il freno tirato: tre ko nelle ultime quattro e il rischio di una nuova trasferta a secco. Occhio però alla qualità delle trame rosanero: sono tra i più efficaci del torneo nel finalizzare azioni manovrate lunghe, con giocatori in grado di incidere sia nel breve che nel gioco aereo. Riflettori anche su Andrea Tiritiello, difensore-goleador che ha spinto l’Entella nelle ultime gare, e su Joel Pohjanpalo e Matteo Brunori, armi pesanti del Palermo in cerca di continuità. Il contesto: una squadra di casa imbattuta, un’avversaria che produce con pazienza e possesso. Dettagli, ritmi e piazzati potrebbero spezzare l’equilibrio.
- Virtus Entella non ha vinto nessuna delle sfide di Serie B contro il Palermo: i rosanero potrebbero infliggere ai liguri il terzo ko su tre incroci in cadetteria.
- Contro le squadre siciliane, l’Entella ha iniziato bene in casa ma non trova il successo da tre gare: un altro pari la porterebbe a due X di fila a Chiavari contro club isolani.
- Dopo il 2-1 esterno con lo Spezia, il Palermo insegue una rara doppietta di vittorie consecutive in Liguria in B.
- L’Entella ha perso una sola volta nelle ultime cinque: trend in risalita e solidità crescente.
- Quest’anno l’Entella è imbattuta in sei gare casalinghe: non accadeva dall’annata 2016/17 alle prime sette in casa.
- Il Palermo ha frenato dopo l’avvio sprint: tre sconfitte nelle ultime quattro e solo tre punti nel periodo recente.
- Rosanero a rischio striscia nera lontano da casa: dopo due 0-1, potrebbero arrivare a tre trasferte senza segnare per la prima volta dal 2022.
- Qualità della manovra: il Palermo ha segnato quattro reti dopo azioni con almeno 10 passaggi, primato in B; l’Entella invece ha realizzato il 73% dei gol su palla inattiva.
- Firma inattesa: Andrea Tiritiello ha segnato gli ultimi tre gol dell’Entella ed è il miglior marcatore biancoceleste (5), record tra i difensori nelle prime due leghe europee.
- Joel Pohjanpalo non segna da cinque gare: l’Entella potrebbe essere la sua 25ª vittima diversa in B dal 2022/23, come Massimo Coda e Matteo Brunori.
Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Palermo
Numeri alla mano: possesso medio Virtus Entella 46,7% vs Palermo 49,1%. Produzione offensiva simile per volume (122 vs 120 tiri), ma precisione e pericolosità premiano i rosanero (tiri in porta 55 a 44; accuratezza 45,8% vs 36,1%). Dietro, il Palermo ha incassato solo 9 reti contro le 16 dell’Entella e ha collezionato più clean sheet (5 a 3). Pressioni: PPDA 10,7 rosanero vs 11,8 liguri. Palle inattive chiave per l’Entella, manovra lunga letale per il Palermo.
Giocatori: per l’Entella il capocannoniere è Andrea Tiritiello (5), top assist Tommaso Fumagalli (3), più ammoniti Stefano Di Mario e Ivan Marconi (4), un rosso per Tiritiello. In porta Simone Colombi è a quota 3 clean sheet. Nel Palermo, guida dei gol condivisa tra Niccolò Pierozzi e Joel Pohjanpalo (4), miglior assist-man Pohjanpalo (3); tra i più ammoniti Tommaso Augello, Mattia Bani, Pierozzi e Matteo Brunori (3), rossi per Pietro Ceccaroni e Filippo Ranocchia (1). Jesse Joronen guida con 5 clean sheet.
|Virtus Entella
|Palermo
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|3
|5
|Pareggi
|5
|4
|Sconfitte
|4
|3
|Gol fatti
|11
|15
|Gol subiti
|16
|9
|Differenza reti
|-5
|+6
|Possesso palla %
|46,7
|49,1
|Tiri totali
|122
|120
|Tiri in porta
|44
|55
|Precisione al tiro %
|36,1
|45,8
|Clean sheet
|3
|5
|Cartellini gialli
|27
|25
|Cartellini rossi
|1
|2
|PPDA
|11,8
|10,7
