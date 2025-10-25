Virtus Entella-Pescara 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 9a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Virtus Entella-Pescara

Virtus Entella-Pescara accende la 9a giornata di Serie B 2025-26: si gioca a Chiavari, allo Stadio Comunale di Chiavari, sabato 25 ottobre 2025 alle 15:00. I liguri arrivano al match da 14° in classifica con 9 punti in 8 gare (2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte), con 9 gol fatti e 11 subiti. Gli abruzzesi sono 16° con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi, 4 sconfitte), con 13 reti all’attivo e 16 al passivo. Sfida che pesa per ritmo, fiducia e classifica.

Le ultime partite giocate

Virtus Entella reduce dal brillante 3-1 nel derby con la Sampdoria, ma con un percorso altalenante nelle settimane precedenti. Pescara travolgente in casa (4-0 all’Empoli), ma con fatiche lontano dall’Adriatico. Nelle ultime 5: Entella 4 punti, Pescara 5.

Virtus Entella : Calcio Padova – Virtus Entella 2-1; Avellino – Virtus Entella 2-0; Virtus Entella – Bari 2-2; Modena – Virtus Entella 2-0; Virtus Entella – Sampdoria 3-1

: – 2-1; – 2-0; – 2-2; – 2-0; – 3-1 Pescara: Pescara–Empoli 4-0; Modena–Pescara 2-1; Pescara–Südtirol 1-1; Sampdoria–Pescara 4-1; Pescara–Carrarese 2-2

L’arbitro di Virtus Entella-Pescara

La gara di Chiavari sarà diretta dal signor Giuseppe Mucera. Assistenti Votta e Ceolin, IV ufficiale Maccarini. Al VAR Santoro (postazione on-site), AVAR Paganessi. In stagione Mucera ha arbitrato 4 incontri in Serie B: 133 falli fischiati, 16 ammonizioni, 1 doppio giallo, 2 rossi diretti e 2 rigori concessi, per una media di 4,7 cartellini a partita.

Arbitro: MUCERA

Assistenti: VOTTA – CEOLIN

IV: MACCARINI

VAR: SANTORO

AVAR: PAGANESSI

Informazioni interessanti

Curiosità e numeri raccontano una sfida che promette scintille. La Virtus Entella ha costruito una solida roccaforte casalinga, spinta dall’entusiasmo del derby vinto con la Sampdoria, e arriva con fiducia al confronto. Il Pescara ha mostrato grande qualità offensiva, ma lontano da casa la rotta non è ancora invertita. Nei precedenti, i liguri hanno saputo mettere in difficoltà gli abruzzesi, aprendo una striscia positiva che alimenta le loro ambizioni.

Tra i protagonisti attesi, spiccano i nomi di Andrea Tiritiello e Antonio Di Nardo, entrambi decisivi in questo avvio.

Nei testa a testa in B: dopo tre ko iniziali, la Virtus Entella è imbattuta da sette sfide con il Pescara (2 vittorie, 5 pari), la serie positiva più lunga dei liguri contro una singola avversaria.

è imbattuta da sette sfide con il (2 vittorie, 5 pari), la serie positiva più lunga dei liguri contro una singola avversaria. Slancio ligure: successi di fila a portata per la Virtus Entella dopo il 3-1 alla Sampdoria ; sarebbe la prima doppietta di vittorie consecutive in B dal dicembre 2020-gennaio 2021 (allora furono tre, con un 3-0 proprio ai danni del Pescara ).

dopo il 3-1 alla ; sarebbe la prima doppietta di vittorie consecutive in B dal dicembre 2020-gennaio 2021 (allora furono tre, con un 3-0 proprio ai danni del ). Fattore Chiavari: la Virtus Entella è imbattuta nelle prime quattro gare interne di questo campionato (2V, 2N), evento riuscito solo una volta in precedenza (2016/17, poi vinse anche la quinta).

è imbattuta nelle prime quattro gare interne di questo campionato (2V, 2N), evento riuscito solo una volta in precedenza (2016/17, poi vinse anche la quinta). Trasferte difficili: il Pescara ha perso tutte le tre gare esterne stagionali, unica squadra a zero punti fuori casa; considerando il finale dell’ultima B, la striscia può allungarsi fino a sei ko.

ha perso tutte le tre gare esterne stagionali, unica squadra a zero punti fuori casa; considerando il finale dell’ultima B, la striscia può allungarsi fino a sei ko. Letali sotto porta: solo la Reggiana fa meglio del Pescara per percentuale realizzativa (14% per gli abruzzesi). Con 93 tiri, sono già arrivati 13 gol: cinismo da grande.

fa meglio del per percentuale realizzativa (14% per gli abruzzesi). Con 93 tiri, sono già arrivati 13 gol: cinismo da grande. Uomo in più: Andrea Tiritiello ha già timbrato 3 gol in 7 giornate, tanti quanti nelle sue tre precedenti stagioni di B messe insieme; tutte le reti sono arrivate in casa.

ha già timbrato 3 gol in 7 giornate, tanti quanti nelle sue tre precedenti stagioni di B messe insieme; tutte le reti sono arrivate in casa. Fantasia e strappi: Antonio Di Nardo è a quota 2 gol e 2 assist, tutti a Chiavari; dopo il sigillo con la Carrarese, punta a segnare per due gare di fila per la prima volta in B.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Pescara

Numeri a confronto: la Virtus Entella tiene il 44,3% di possesso e ha prodotto 76 tiri totali (30 nello specchio), segnando 9 reti con un 11,8% di conversione. Il Pescara palleggia di più (50,5%), calcia meno (73 tiri) ma meglio (33 nello specchio) e converte con il 17,8%, a quota 13 gol. Difese in bilico: 11 subiti per i liguri, 16 per gli abruzzesi. Disciplina: 22 gialli Entella, 13 per il Pescara; un rosso a testa.

Virtus Entella Pescara Partite giocate 8 8 Vittorie 2 1 Pareggi 3 3 Sconfitte 3 4 Gol fatti 9 13 Gol subiti 11 16 Possesso palla (%) 44,3 50,5 Tiri totali 76 73 Tiri in porta 30 33 Precisione tiri (%) 39,5 45,2 Conversione tiro in gol (%) 11,84 17,81 Clean sheet 1 1 Ammonizioni 22 13 Espulsioni 1 1

FAQ Quando si gioca Virtus Entella-Pescara e a che ora inizia? Sabato 25 ottobre 2025, con fischio d’inizio alle ore 15:00. Dove si gioca Virtus Entella-Pescara? A Chiavari, allo Stadio Comunale di Chiavari. Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Pescara? Dirige Giuseppe Mucera, assistenti Votta e Ceolin; IV Maccarini; VAR Santoro; AVAR Paganessi.

