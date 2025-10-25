Virtus Entella-Pescara 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Virtus Entella-Pescara accende la 9a giornata di Serie B 2025-26: si gioca a Chiavari, allo Stadio Comunale di Chiavari, sabato 25 ottobre 2025 alle 15:00. I liguri arrivano al match da 14° in classifica con 9 punti in 8 gare (2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte), con 9 gol fatti e 11 subiti. Gli abruzzesi sono 16° con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi, 4 sconfitte), con 13 reti all’attivo e 16 al passivo. Sfida che pesa per ritmo, fiducia e classifica.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Virtus Entella-Pescara
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Pescara
Le ultime partite giocate
Virtus Entella reduce dal brillante 3-1 nel derby con la Sampdoria, ma con un percorso altalenante nelle settimane precedenti. Pescara travolgente in casa (4-0 all’Empoli), ma con fatiche lontano dall’Adriatico. Nelle ultime 5: Entella 4 punti, Pescara 5.
- Virtus Entella: Calcio Padova–Virtus Entella 2-1; Avellino–Virtus Entella 2-0; Virtus Entella–Bari 2-2; Modena–Virtus Entella 2-0; Virtus Entella–Sampdoria 3-1
- Pescara: Pescara–Empoli 4-0; Modena–Pescara 2-1; Pescara–Südtirol 1-1; Sampdoria–Pescara 4-1; Pescara–Carrarese 2-2
L’arbitro di Virtus Entella-Pescara
La gara di Chiavari sarà diretta dal signor Giuseppe Mucera. Assistenti Votta e Ceolin, IV ufficiale Maccarini. Al VAR Santoro (postazione on-site), AVAR Paganessi. In stagione Mucera ha arbitrato 4 incontri in Serie B: 133 falli fischiati, 16 ammonizioni, 1 doppio giallo, 2 rossi diretti e 2 rigori concessi, per una media di 4,7 cartellini a partita.
- Arbitro: MUCERA
- Assistenti: VOTTA – CEOLIN
- IV: MACCARINI
- VAR: SANTORO
- AVAR: PAGANESSI
Informazioni interessanti
Curiosità e numeri raccontano una sfida che promette scintille. La Virtus Entella ha costruito una solida roccaforte casalinga, spinta dall’entusiasmo del derby vinto con la Sampdoria, e arriva con fiducia al confronto. Il Pescara ha mostrato grande qualità offensiva, ma lontano da casa la rotta non è ancora invertita. Nei precedenti, i liguri hanno saputo mettere in difficoltà gli abruzzesi, aprendo una striscia positiva che alimenta le loro ambizioni.
Tra i protagonisti attesi, spiccano i nomi di Andrea Tiritiello e Antonio Di Nardo, entrambi decisivi in questo avvio.
- Nei testa a testa in B: dopo tre ko iniziali, la Virtus Entella è imbattuta da sette sfide con il Pescara (2 vittorie, 5 pari), la serie positiva più lunga dei liguri contro una singola avversaria.
- Slancio ligure: successi di fila a portata per la Virtus Entella dopo il 3-1 alla Sampdoria; sarebbe la prima doppietta di vittorie consecutive in B dal dicembre 2020-gennaio 2021 (allora furono tre, con un 3-0 proprio ai danni del Pescara).
- Fattore Chiavari: la Virtus Entella è imbattuta nelle prime quattro gare interne di questo campionato (2V, 2N), evento riuscito solo una volta in precedenza (2016/17, poi vinse anche la quinta).
- Trasferte difficili: il Pescara ha perso tutte le tre gare esterne stagionali, unica squadra a zero punti fuori casa; considerando il finale dell’ultima B, la striscia può allungarsi fino a sei ko.
- Letali sotto porta: solo la Reggiana fa meglio del Pescara per percentuale realizzativa (14% per gli abruzzesi). Con 93 tiri, sono già arrivati 13 gol: cinismo da grande.
- Uomo in più: Andrea Tiritiello ha già timbrato 3 gol in 7 giornate, tanti quanti nelle sue tre precedenti stagioni di B messe insieme; tutte le reti sono arrivate in casa.
- Fantasia e strappi: Antonio Di Nardo è a quota 2 gol e 2 assist, tutti a Chiavari; dopo il sigillo con la Carrarese, punta a segnare per due gare di fila per la prima volta in B.
Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Pescara
Numeri a confronto: la Virtus Entella tiene il 44,3% di possesso e ha prodotto 76 tiri totali (30 nello specchio), segnando 9 reti con un 11,8% di conversione. Il Pescara palleggia di più (50,5%), calcia meno (73 tiri) ma meglio (33 nello specchio) e converte con il 17,8%, a quota 13 gol. Difese in bilico: 11 subiti per i liguri, 16 per gli abruzzesi. Disciplina: 22 gialli Entella, 13 per il Pescara; un rosso a testa.
|Virtus Entella
|Pescara
|Partite giocate
|8
|8
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|3
|3
|Sconfitte
|3
|4
|Gol fatti
|9
|13
|Gol subiti
|11
|16
|Possesso palla (%)
|44,3
|50,5
|Tiri totali
|76
|73
|Tiri in porta
|30
|33
|Precisione tiri (%)
|39,5
|45,2
|Conversione tiro in gol (%)
|11,84
|17,81
|Clean sheet
|1
|1
|Ammonizioni
|22
|13
|Espulsioni
|1
|1
FAQ
- Quando si gioca Virtus Entella-Pescara e a che ora inizia?
-
Sabato 25 ottobre 2025, con fischio d’inizio alle ore 15:00.
- Dove si gioca Virtus Entella-Pescara?
-
A Chiavari, allo Stadio Comunale di Chiavari.
- Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Pescara?
-
Dirige Giuseppe Mucera, assistenti Votta e Ceolin; IV Maccarini; VAR Santoro; AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.