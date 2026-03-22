Virtus Entella-Reggiana 22 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 32a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Virtus Entella-Reggiana

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Virtus Entella–Reggiana è uno scontro salvezza della 32ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca domenica 22 marzo 2026 alle 19:30 allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. I liguri sono 17° con 31 punti in 31 gare (7 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte; 28 gol fatti, 45 subiti), gli emiliani 19° con 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi, 15 sconfitte; 30 gol segnati, 46 incassati). In palio punti pesantissimi: la Virtus Entella prova a far valere il fattore casa, la Reggiana cerca il colpo esterno per risalire.

Le ultime partite giocate

Forma altalenante su entrambi i fronti. La Virtus Entella ha raccolto 6 punti nelle ultime cinque (2 vittorie e 3 ko), alternando spunti convincenti a cadute pesanti. La Reggiana viene da un successo, un pareggio e tre sconfitte (4 punti), con attacco a corrente alternata ma capace di colpire in ripartenza. Attenzione al rendimento interno dei liguri e alla necessità degli emiliani di invertire la rotta in trasferta.

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Virtus Entella ko ok ok ko ko Reggiana ok ko ko ko x

Questo il dettaglio dei risultati:

Virtus Entella

Monza-Virtus Entella 2-0; Virtus Entella-Modena 2-1; Südtirol-Virtus Entella 0-1; Virtus Entella-Avellino 1-2; Pescara-Virtus Entella 3-0.

Reggiana

Spezia-Reggiana 0-1; Reggiana-Südtirol 0-4; Venezia-Reggiana 2-0; Bari-Reggiana 4-1; Reggiana-Monza 0-0.

L’arbitro di Virtus Entella-Reggiana

Designazione di peso per il match: fischia Simone Sozza (Seregno). Assistenti Mokhtar e Ceolin, IV ufficiale Di Loreto, al VAR Santoro con Dionisi all’AVAR. In questa Serie B 2025/26 Sozza ha diretto 2 gare: 1 rigore concesso, 15 ammonizioni totali e nessuna espulsione, con una media di 7,5 cartellini a incontro.

Arbitro: SOZZA

Assistenti: MOKHTAR – CEOLIN

– IV: DI LORETO

VAR: SANTORO

AVAR: DIONISI

Informazioni interessanti sul match

La sfida mette di fronte due squadre in cerca di slancio. La Reggiana ha costruito la propria fiducia sui precedenti favorevoli con la Virtus Entella, mentre i liguri puntano sulla spinta del pubblico di Chiavari per spezzare gli equilibri. L’Entella ha vissuto un periodo complesso, ma in casa ha spesso mostrato compattezza e palle inattive pericolose: occhio a Andrea Tiritiello, difensore-goleador capace di incidere nell’area avversaria. Gli emiliani, invece, devono ritrovare continuità offensiva, dopo qualche gara a secco, ma hanno individualità capaci di creare superiorità, come Massimo Bertagnoli tra le linee. Il trend recente racconta di trasferte difficili per la Reggiana, ma proprio per questo l’approccio e la gestione dei momenti del match saranno decisivi. Gara tattica, con dettagli e calci piazzati potenzialmente determinanti.

Nei precedenti in Serie B, la Reggiana non ha mai perso contro la Virtus Entella : due vittorie e un pareggio a tinte granata.

non ha mai perso contro la : due vittorie e un pareggio a tinte granata. La Virtus Entella ha perso cinque delle ultime sette gare di campionato: striscia negativa da invertire subito per non complicare la corsa salvezza.

ha perso cinque delle ultime sette gare di campionato: striscia negativa da invertire subito per non complicare la corsa salvezza. In casa, la Virtus Entella ha rallentato nelle ultime tre (due ko e una vittoria) dopo un lungo periodo con un solo stop in dodici partite.

ha rallentato nelle ultime tre (due ko e una vittoria) dopo un lungo periodo con un solo stop in dodici partite. La Reggiana ha segnato un solo gol nelle ultime quattro partite, restando a secco tre volte: serve maggiore precisione negli ultimi 20 metri.

ha segnato un solo gol nelle ultime quattro partite, restando a secco tre volte: serve maggiore precisione negli ultimi 20 metri. Lontano da casa, la Reggiana ha collezionato 10 sconfitte in stagione; solo la Virtus Entella ha fatto peggio con 11, dato che fotografa le difficoltà esterne di entrambe.

ha collezionato 10 sconfitte in stagione; solo la ha fatto peggio con 11, dato che fotografa le difficoltà esterne di entrambe. Andrea Tiritiello è l’uomo più incisivo dell’ Entella a livello realizzativo (7 gol): tra i giocatori senza assist in B, solo Gabriele Artistico ha segnato di più (11).

è l’uomo più incisivo dell’ a livello realizzativo (7 gol): tra i giocatori senza assist in B, solo ha segnato di più (11). Massimo Bertagnoli ha già servito 4 assist in 21 presenze: più che nelle precedenti sei stagioni di B messe insieme, segnale di crescita sostanziale.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Reggiana

Numeri vicini ma con sfumature diverse: la Virtus Entella segna meno (28) ma costruisce di più al tiro (284 conclusioni, 108 nello specchio) e crossa con maggiore precisione (27,35%). La Reggiana ha un attacco da 30 reti con conversione migliore (13,22%) e più clean sheet (8), pur concedendo più tiri (462) e cartellini (70). Possesso: 46,2% Entella vs 42,4% Reggiana; pressing più intenso per i liguri (PPDA 11,5 vs 13,7).

Singoli: top scorer Andrea Tiritiello (Entella, 7) e Manolo Portanova (Reggiana, 6). Miglior assistman Bernat Guiu (Entella, 4) e coppia Manuel Marras–Massimo Bertagnoli (Reggiana, 4 a testa). Più ammonizioni: Ivan Marconi (Entella, 10) e pari Andrea Papetti–Tobías Reinhart (Reggiana, 7). Espulsioni: record Entella condiviso da Bernat Guiu, Andrea Tiritiello e Luca Parodi (1); in Reggiana guidano Cedric Gondo e Andrea Meroni (1). Clean sheet portieri: Simone Colombi (Entella) 5, Edoardo Motta (Reggiana) 5.

Virtus Entella Reggiana Partite giocate 31 31 Vittorie 7 7 Pareggi 10 9 Sconfitte 14 15 Gol fatti 28 30 Gol subiti 45 46 Possesso palla (%) 46,2 42,4 Tiri totali 284 227 Tiri in porta 108 102 Percentuale realizzazione (%) 9,86 13,22 Clean sheet 5 8 Cartellini gialli 62 70 Cartellini rossi 4 2 PPDA 11,5 13,7 Tiri concessi 391 462 Precisione cross (%) 27,35 22,13

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Virtus Entella-Reggiana e a che ora? Domenica 22 marzo 2026 alle ore 19:30. Dove si gioca Virtus Entella-Reggiana? Allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Reggiana? Il direttore di gara è Simone Sozza. Assistenti Mokhtar e Ceolin, IV Di Loreto, VAR Santoro, AVAR Dionisi.