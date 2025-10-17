Virtus Entella-Sampdoria, pagelle: Debenedetti cinico, Coda non basta: doriani contestati nel derby

La squadra di Chiappella ritrova la vittoria e vince il derby ligure contro i blucerchiati, che restano nei bassifondi della classifica: la cronaca e le pagelle

Un derby ligure inedito e una prima volta che a Chiavari non dimenticheranno presto: l’Entella ritrova la vittoria e lascia la Sampdoria nei bassifondi della classifica. Solo un fuoco di paglia il poker contro il Pescara, con i blucerchiati spenti e poco attenti lontani dal Ferraris. A mandare ko la squadra di Donati ci pensano Debenedetti (primo gol in campionato), Franzoni e Tiritiello, che chiude la sfida qualche istante dopo la rete di Coda, che si rivela così inutile. Al termine del match gli ospiti vengono riempiti dai fischi.

Debenedetti trascina l’Entella, Samp inerme

Poche emozioni e tanta confusione, i primi trenta minuti della sfida di Chiavari non sono un grande spot per lo spettacolo. Il primo squillo è dell’Entella con Parodi che si prende il fondo e trova Karic, che si libera bene e calcia, ma non è preciso. La partita vive di folate e poco ragionamento e la Sampdoria si appende alle sfrecciate di Cherubini sulla fascia, senza fare male a Colombi. Le azioni da gol sono talmente poche che serve un cross sbagliato di Fumagalli per far paura ai blucerchiati, ma Ghidotti è bravo a togliere il pallone dal sette. La partita si stappa al 32′ con un ex genoano, Debenedetti, che di testa dagli sviluppi di un corner, salta più in alto di tutti e trova l’angolino. Primo gol in campionato per la punta dei biancocelesti. Gli ospiti vanno in tilt e lasciano praterie: al 38′ Di Mario taglia a fette la difesa (Hdzikadunic colpevole nella lettura) e a tu per tu con Ghidotti viene steso. Zero dubbi, calcio di rigore: Franzoni si prende la responsabilità e non sbaglia.

Nella ripresa il copione non cambia e la prima palla gol capita sempre a Debenedetti, che è lesto in area ad anticipare il difensore dopo un rimpallo, ma il suo mancino è debole e centrale. L’Entella si diverte e sfiora il tris al 57′ con una grande azione con Fumagalli che calcia di piatto al volo e chiama Ghidotti a un miracolo. Poco dopo un tiro di Karic sfiora il palo. Al 77′ Barak ha la chance per riaprire il match ma si coordina male e il suo tiro dal limite è sbilenco. E a svegliare la Samp è sempre il solito Coda, con un destro potente e di prima dai venti metri che va diritto all’angolino. Il piccolo sorriso blucerchiato si trasforma in lacrime dopo qualche istante con Tiritiello, che sempre da angolo, chiude il match con un colpo di ginocchio.

Virtus Entella-Sampdoria: le emozioni del match

Top e flop Entella

Debenedetti 7 : Elegante e potente, un binomio perfetto che fa male alla Sampdoria. Fa sponde, finalizza, si diverte e fa divertire anche gli altri. Un po’ meno la difesa avversaria.

: Elegante e potente, un binomio perfetto che fa male alla Sampdoria. Fa sponde, finalizza, si diverte e fa divertire anche gli altri. Un po’ meno la difesa avversaria. Franzoni 6.5 : Balla sulla trequarti con la leggerezza di chi sta sulle punte. Intelligente a trovare gli spazi giusti, leader nel battere il rigore.

: Balla sulla trequarti con la leggerezza di chi sta sulle punte. Intelligente a trovare gli spazi giusti, leader nel battere il rigore. Fumagalli 6.5: Per gli avversari è come un’onda d’urto che si va a scagliare su un muro già fragile. I risultati sono scontati.

Top e flop Sampdoria