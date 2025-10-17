Virgilio Sport
Virtus Entella-Sampdoria. Orario, arbitro, ultime e statistiche della partita

Serie B 2025-26, 8a giornata. Statistiche, curiosità e numeri per capire la partita Virtus Entella-Sampdoria

Virtus EntellaSampdoria vale per l’8a giornata di Serie B 2025-26 e si gioca allo Stadio Comunale di Chiavari il 17 ottobre 2025 alle 20:30. I chiavaresi sono 15° con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte; 6 gol fatti, 10 subiti), i blucerchiati 18° con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 4 sconfitte; 7 gol fatti, 10 subiti). Sfida dal peso specifico alto in chiave classifica.

Le ultime partite giocate

Virtus Entella e Sampdoria arrivano al derby ligure con trend differenti: Entella in altalena, Doria in ripresa dopo il largo successo con il Pescara.

Virtus Entella ok ko ko x ko
Sampdoria ko ko x x ok

Nelle ultime 5 di campionato l’Entella ha fatto 4 punti; la Samp ne ha raccolti 5. Dettaglio risultati:

  • Virtus Entella

Virtus EntellaMantova 1-0; Calcio PadovaVirtus Entella 2-1; AvellinoVirtus Entella 2-0; Virtus EntellaBari 2-2; ModenaVirtus Entella 2-0.

  • Sampdoria

SampdoriaCesena 1-2; MonzaSampdoria 1-0; BariSampdoria 1-1; SampdoriaCatanzaro 0-0; SampdoriaPescara 4-1.

L’arbitro di Virtus Entella-Sampdoria

Virtus EntellaSampdoria si gioca allo Stadio Comunale di Chiavari; arbitra il signor Marco Di Bello. Al VAR Paterna, AVAR Manganiello. Nel 2025/26 Di Bello ha diretto 2 gare: 0 rigori fischiati, 7 ammonizioni, 0 espulsioni, media 3,5 cartellini a partita.

  • ARBITRO: DI BELLO
  • Assistenti: CIPRESSA – SCARPA
  • IV: GAUZOLINO
  • VAR: PATERNA
  • AVAR: MANGANIELLO

Informazioni interessanti sul match

Derby ligure inedito in cadetteria: la Virtus Entella incrocia la seconda rivale regionale della sua storia in Serie B e lo fa contro una Sampdoria in lenta risalita. I biancocelesti cercano solidità dopo un periodo complicato, con troppi gol incassati nelle ultime uscite; i blucerchiati, dal canto loro, hanno interrotto la serie negativa e puntano a dare continuità al roboante 4-1 sul Pescara.

Riflettori su Andrea Tiritiello, difensore con fiuto del gol al Comunale, e su Massimo Coda, che ha già timbrato e porta un curriculum da bomber trasversale alle categorie. Equilibri, dettagli e palle inattive potrebbero fare la differenza.

  • Per la Virtus Entella è la seconda sfida in B contro una ligure: in passato aveva incrociato lo Spezia.
  • L’Entella ha vinto una sola volta nelle ultime 26 di B: 1-0 al Mantova; nelle quattro più recenti ha subito esattamente due reti a partita.
  • Dopo quattro k.o. iniziali, la Sampdoria è imbattuta da tre turni (1V, 2N) e arriva dal 4-1 rifilato al Pescara.
  • I blucerchiati non vincono in trasferta da 17 gare di B (10N, 7P): ultimo acuto esterno il 20 ottobre 2024 sul campo del Cesena (5-3).
  • Andrea Tiritiello ha segnato nelle ultime due gare interne: in B solo pochi difensori hanno messo tre centri casalinghi di fila nelle ultime 20 stagioni.
  • Con l’ultimo gol, Massimo Coda è arrivato a 10 marcature in blucerchiato in B: è tra i pochi ad aver raggiunto quota 10 con molte squadre diverse negli ultimi 20 anni.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Sampdoria

Numeri a confronto: possesso palla più basso per la Virtus Entella (44,6%) contro il 47,2% della Sampdoria, ma biancocelesti più puliti nel palleggio (81,11% pass accuracy). La Samp tira di più (75 conclusioni, 30 nello specchio) e primeggia nei duelli vinti (416), mentre l’Entella è più precisa nei cross e mantiene equilibrio nei cartellini. Entrambe hanno subito 10 gol in 7 gare, con 1 clean sheet a testa: il margine si gioca su dettagli in area e transizioni.

Virtus Entella Sampdoria
Partite giocate 7 7
Vittorie 1 1
Pareggi 3 2
Sconfitte 3 4
Gol segnati 6 7
Gol subiti 10 10
Possesso palla (%) 44,6 47,2
Tiri totali 62 75
Tiri nello specchio 24 30
Precisione tiri (%) 38,7 40,0
Precisione passaggi (%) 81,11 75,59
Duelli vinti 291 416
Clean sheet 1 1
Cartellini gialli 19 15
Cartellini rossi 1 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Virtus Entella-Sampdoria e a che ora è il calcio d’inizio?

La partita si gioca venerdì 17 ottobre 2025 con calcio d’inizio alle ore 20:30.

Dove si gioca Virtus Entella-Sampdoria?

Allo Stadio Comunale di Chiavari, a Chiavari.

Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Sampdoria?

L’arbitro designato è Marco Di Bello; assistenti Cipressa-Scarpa, IV Gauzolino, VAR Paterna, AVAR Manganiello.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

