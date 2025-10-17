Virtus Entella-Sampdoria. Orario, arbitro, ultime e statistiche della partita

Virtus Entella–Sampdoria vale per l’8a giornata di Serie B 2025-26 e si gioca allo Stadio Comunale di Chiavari il 17 ottobre 2025 alle 20:30. I chiavaresi sono 15° con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte; 6 gol fatti, 10 subiti), i blucerchiati 18° con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 4 sconfitte; 7 gol fatti, 10 subiti). Sfida dal peso specifico alto in chiave classifica.
Le ultime partite giocate
Virtus Entella e Sampdoria arrivano al derby ligure con trend differenti: Entella in altalena, Doria in ripresa dopo il largo successo con il Pescara.
|Virtus Entella
|ok
|ko
|ko
|x
|ko
|Sampdoria
|ko
|ko
|x
|x
|ok
Nelle ultime 5 di campionato l’Entella ha fatto 4 punti; la Samp ne ha raccolti 5. Dettaglio risultati:
- Virtus Entella
Virtus Entella–Mantova 1-0; Calcio Padova–Virtus Entella 2-1; Avellino–Virtus Entella 2-0; Virtus Entella–Bari 2-2; Modena–Virtus Entella 2-0.
- Sampdoria
Sampdoria–Cesena 1-2; Monza–Sampdoria 1-0; Bari–Sampdoria 1-1; Sampdoria–Catanzaro 0-0; Sampdoria–Pescara 4-1.
L’arbitro di Virtus Entella-Sampdoria
Virtus Entella–Sampdoria si gioca allo Stadio Comunale di Chiavari; arbitra il signor Marco Di Bello. Al VAR Paterna, AVAR Manganiello. Nel 2025/26 Di Bello ha diretto 2 gare: 0 rigori fischiati, 7 ammonizioni, 0 espulsioni, media 3,5 cartellini a partita.
- ARBITRO: DI BELLO
- Assistenti: CIPRESSA – SCARPA
- IV: GAUZOLINO
- VAR: PATERNA
- AVAR: MANGANIELLO
Informazioni interessanti sul match
Derby ligure inedito in cadetteria: la Virtus Entella incrocia la seconda rivale regionale della sua storia in Serie B e lo fa contro una Sampdoria in lenta risalita. I biancocelesti cercano solidità dopo un periodo complicato, con troppi gol incassati nelle ultime uscite; i blucerchiati, dal canto loro, hanno interrotto la serie negativa e puntano a dare continuità al roboante 4-1 sul Pescara.
Riflettori su Andrea Tiritiello, difensore con fiuto del gol al Comunale, e su Massimo Coda, che ha già timbrato e porta un curriculum da bomber trasversale alle categorie. Equilibri, dettagli e palle inattive potrebbero fare la differenza.
- Per la Virtus Entella è la seconda sfida in B contro una ligure: in passato aveva incrociato lo Spezia.
- L’Entella ha vinto una sola volta nelle ultime 26 di B: 1-0 al Mantova; nelle quattro più recenti ha subito esattamente due reti a partita.
- Dopo quattro k.o. iniziali, la Sampdoria è imbattuta da tre turni (1V, 2N) e arriva dal 4-1 rifilato al Pescara.
- I blucerchiati non vincono in trasferta da 17 gare di B (10N, 7P): ultimo acuto esterno il 20 ottobre 2024 sul campo del Cesena (5-3).
- Andrea Tiritiello ha segnato nelle ultime due gare interne: in B solo pochi difensori hanno messo tre centri casalinghi di fila nelle ultime 20 stagioni.
- Con l’ultimo gol, Massimo Coda è arrivato a 10 marcature in blucerchiato in B: è tra i pochi ad aver raggiunto quota 10 con molte squadre diverse negli ultimi 20 anni.
Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Sampdoria
Numeri a confronto: possesso palla più basso per la Virtus Entella (44,6%) contro il 47,2% della Sampdoria, ma biancocelesti più puliti nel palleggio (81,11% pass accuracy). La Samp tira di più (75 conclusioni, 30 nello specchio) e primeggia nei duelli vinti (416), mentre l’Entella è più precisa nei cross e mantiene equilibrio nei cartellini. Entrambe hanno subito 10 gol in 7 gare, con 1 clean sheet a testa: il margine si gioca su dettagli in area e transizioni.
|Virtus Entella
|Sampdoria
|Partite giocate
|7
|7
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|3
|2
|Sconfitte
|3
|4
|Gol segnati
|6
|7
|Gol subiti
|10
|10
|Possesso palla (%)
|44,6
|47,2
|Tiri totali
|62
|75
|Tiri nello specchio
|24
|30
|Precisione tiri (%)
|38,7
|40,0
|Precisione passaggi (%)
|81,11
|75,59
|Duelli vinti
|291
|416
|Clean sheet
|1
|1
|Cartellini gialli
|19
|15
|Cartellini rossi
|1
|1
FAQ
- Quando si gioca Virtus Entella-Sampdoria e a che ora è il calcio d’inizio?
-
La partita si gioca venerdì 17 ottobre 2025 con calcio d’inizio alle ore 20:30.
- Dove si gioca Virtus Entella-Sampdoria?
-
Allo Stadio Comunale di Chiavari, a Chiavari.
- Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Sampdoria?
-
L’arbitro designato è Marco Di Bello; assistenti Cipressa-Scarpa, IV Gauzolino, VAR Paterna, AVAR Manganiello.
