Virtus Entella-Sampdoria. Orario, arbitro, ultime e statistiche della partita

Serie B 2025-26, 8a giornata. Statistiche, curiosità e numeri per capire la partita Virtus Entella-Sampdoria

Virtus Entella–Sampdoria vale per l’8a giornata di Serie B 2025-26 e si gioca allo Stadio Comunale di Chiavari il 17 ottobre 2025 alle 20:30. I chiavaresi sono 15° con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte; 6 gol fatti, 10 subiti), i blucerchiati 18° con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 4 sconfitte; 7 gol fatti, 10 subiti). Sfida dal peso specifico alto in chiave classifica.

Le ultime partite giocate

Virtus Entella e Sampdoria arrivano al derby ligure con trend differenti: Entella in altalena, Doria in ripresa dopo il largo successo con il Pescara.

Virtus Entella ok ko ko x ko Sampdoria ko ko x x ok

Nelle ultime 5 di campionato l’Entella ha fatto 4 punti; la Samp ne ha raccolti 5. Dettaglio risultati:

Virtus Entella

Virtus Entella–Mantova 1-0; Calcio Padova–Virtus Entella 2-1; Avellino–Virtus Entella 2-0; Virtus Entella–Bari 2-2; Modena–Virtus Entella 2-0.

Sampdoria

Sampdoria–Cesena 1-2; Monza–Sampdoria 1-0; Bari–Sampdoria 1-1; Sampdoria–Catanzaro 0-0; Sampdoria–Pescara 4-1.

L’arbitro di Virtus Entella-Sampdoria

Virtus Entella–Sampdoria si gioca allo Stadio Comunale di Chiavari; arbitra il signor Marco Di Bello. Al VAR Paterna, AVAR Manganiello. Nel 2025/26 Di Bello ha diretto 2 gare: 0 rigori fischiati, 7 ammonizioni, 0 espulsioni, media 3,5 cartellini a partita.

ARBITRO: DI BELLO

Assistenti: CIPRESSA – SCARPA

CIPRESSA – SCARPA IV: GAUZOLINO

GAUZOLINO VAR: PATERNA

PATERNA AVAR: MANGANIELLO

Informazioni interessanti sul match

Derby ligure inedito in cadetteria: la Virtus Entella incrocia la seconda rivale regionale della sua storia in Serie B e lo fa contro una Sampdoria in lenta risalita. I biancocelesti cercano solidità dopo un periodo complicato, con troppi gol incassati nelle ultime uscite; i blucerchiati, dal canto loro, hanno interrotto la serie negativa e puntano a dare continuità al roboante 4-1 sul Pescara.

Riflettori su Andrea Tiritiello, difensore con fiuto del gol al Comunale, e su Massimo Coda, che ha già timbrato e porta un curriculum da bomber trasversale alle categorie. Equilibri, dettagli e palle inattive potrebbero fare la differenza.

Per la Virtus Entella è la seconda sfida in B contro una ligure: in passato aveva incrociato lo Spezia .

è la seconda sfida in B contro una ligure: in passato aveva incrociato lo . L’ Entella ha vinto una sola volta nelle ultime 26 di B: 1-0 al Mantova ; nelle quattro più recenti ha subito esattamente due reti a partita.

ha vinto una sola volta nelle ultime 26 di B: 1-0 al ; nelle quattro più recenti ha subito esattamente due reti a partita. Dopo quattro k.o. iniziali, la Sampdoria è imbattuta da tre turni (1V, 2N) e arriva dal 4-1 rifilato al Pescara .

è imbattuta da tre turni (1V, 2N) e arriva dal 4-1 rifilato al . I blucerchiati non vincono in trasferta da 17 gare di B (10N, 7P): ultimo acuto esterno il 20 ottobre 2024 sul campo del Cesena (5-3).

(5-3). Andrea Tiritiello ha segnato nelle ultime due gare interne: in B solo pochi difensori hanno messo tre centri casalinghi di fila nelle ultime 20 stagioni.

ha segnato nelle ultime due gare interne: in B solo pochi difensori hanno messo tre centri casalinghi di fila nelle ultime 20 stagioni. Con l’ultimo gol, Massimo Coda è arrivato a 10 marcature in blucerchiato in B: è tra i pochi ad aver raggiunto quota 10 con molte squadre diverse negli ultimi 20 anni.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Sampdoria

Numeri a confronto: possesso palla più basso per la Virtus Entella (44,6%) contro il 47,2% della Sampdoria, ma biancocelesti più puliti nel palleggio (81,11% pass accuracy). La Samp tira di più (75 conclusioni, 30 nello specchio) e primeggia nei duelli vinti (416), mentre l’Entella è più precisa nei cross e mantiene equilibrio nei cartellini. Entrambe hanno subito 10 gol in 7 gare, con 1 clean sheet a testa: il margine si gioca su dettagli in area e transizioni.

Virtus Entella Sampdoria Partite giocate 7 7 Vittorie 1 1 Pareggi 3 2 Sconfitte 3 4 Gol segnati 6 7 Gol subiti 10 10 Possesso palla (%) 44,6 47,2 Tiri totali 62 75 Tiri nello specchio 24 30 Precisione tiri (%) 38,7 40,0 Precisione passaggi (%) 81,11 75,59 Duelli vinti 291 416 Clean sheet 1 1 Cartellini gialli 19 15 Cartellini rossi 1 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Virtus Entella-Sampdoria e a che ora è il calcio d’inizio? La partita si gioca venerdì 17 ottobre 2025 con calcio d’inizio alle ore 20:30. Dove si gioca Virtus Entella-Sampdoria? Allo Stadio Comunale di Chiavari, a Chiavari. Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Sampdoria? L’arbitro designato è Marco Di Bello; assistenti Cipressa-Scarpa, IV Gauzolino, VAR Paterna, AVAR Manganiello.