Virtus Entella-Spezia 8 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 15a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Virtus Entella-Spezia

Virtus Entella–Spezia è un vero scontro salvezza della 15a giornata di Serie B 2025-26: si gioca lunedì 8 dicembre 2025 alle 19:30 allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. I chiavaresi sono al 14° posto con 15 punti in 14 partite (3 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte; 14 gol fatti, 20 subiti) e sono imbattuti in casa. Lo Spezia è 18° a quota 11 (2 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte; 13 gol segnati, 20 incassati): i bianchi cercano punti pesanti per risalire. Gara ad alta tensione, con due difese da registrare e attacchi chiamati al salto di qualità.

Le ultime partite giocate

Virtus Entella in casa affidabile ma altalenante fuori: nelle ultime cinque ha raccolto una vittoria, due pareggi e due ko. Lo Spezia ha sbloccato il suo cammino con il successo sull’ultima, ma in trasferta la continuità resta il tema. Due squadre che segnano poco e subiscono con regolarità: la differenza potrebbe farla il dettaglio sulle palle inattive e la tenuta nei finali.

Virtus Entella ko ok x x ko Spezia x ko x ko ok

Nelle ultime 5 di campionato la Virtus Entella ha totalizzato 5 punti; anche lo Spezia ne ha fatti 5. Dettaglio dei risultati:

Virtus Entella

Frosinone–Virtus Entella 4-0; Virtus Entella–Empoli 1-0; Reggiana–Virtus Entella 0-0; Virtus Entella–Palermo 1-1; Catanzaro–Virtus Entella 3-2

Spezia

Spezia–Calcio Padova 1-1; Monza–Spezia 1-0; Spezia–Bari 1-1; Mantova–Spezia 4-1; Spezia–Sampdoria 1-0

L’arbitro di Virtus Entella-Spezia

Dirige Andrea Colombo di Como. Assistenti Cecccon e Moro, IV Pasculli, al VAR Meraviglia e AVAR Feliciani. In questa stagione ha diretto 1 gara in Serie B: 0 rigori concessi, 6 ammonizioni, nessuna espulsione e media di 6 cartellini a partita. Fischietto che tende a lasciar correre ma che non esita ad alzare il giallo quando sale l’intensità.

Arbitro: COLOMBO

Assistenti: CECCON – MORO

– IV: PASCULLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FELICIANI

Informazioni interessanti

La storia recente parla chiaro: contro lo Spezia la Virtus Entella ha faticato a trovare la via del gol e le sfide tra le due liguri hanno spesso avuto punteggi bassi. Gli aquilotti, dopo il primo acuto della gestione di Roberto Donadoni, cercano la spinta giusta per mettere in fila risultati utili anche lontano da casa, dove sono rimasti imbattuti a Chiavari nelle ultime uscite. L’Entella si affida al suo fortino: in campionato al Comunale non ha ancora perso, alternando pareggi e vittorie. Un dato chiave: precisione al tiro. Lo Spezia guida la B per percentuale di conclusioni nello specchio, mentre i biancocelesti hanno una delle conversioni più basse del torneo: tradurre la mole di tiri in gol sarà la chiave. Occhio ai volti caldi: Gabriele Artistico ha sbloccato la gara con la Sampdoria e può ripetersi, mentre il giovane Alessandro Debenedetti ha già colpito gli aquilotti in passato. Equilibrio, dettagli e calci piazzati: qui potrebbe decidersi la partita.

Precedenti recenti: la Virtus Entella ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di B contro lo Spezia , restando a secco in sei gare, comprese le tre più recenti.

ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di B contro lo , restando a secco in sei gare, comprese le tre più recenti. Trend a Chiavari: dopo la prima trasferta persa, lo Spezia è rimasto imbattuto nelle successive quattro gare di B sul campo dell’ Entella (1 vittoria, 3 pareggi), con due clean sheet consecutivi.

è rimasto imbattuto nelle successive quattro gare di B sul campo dell’ (1 vittoria, 3 pareggi), con due clean sheet consecutivi. Fortino biancoceleste: in questo campionato la Virtus Entella in casa ha alternato pareggio e vittoria; l’ultimo ko interno in B risale al 7 maggio 2021.

in casa ha alternato pareggio e vittoria; l’ultimo ko interno in B risale al 7 maggio 2021. Effetto Donadoni: lo Spezia è reduce dal primo successo con il nuovo allenatore e può centrare due vittorie di fila per la seconda volta nel 2025.

è reduce dal primo successo con il nuovo allenatore e può centrare due vittorie di fila per la seconda volta nel 2025. Tiro e mira: aquilotti primi in B per percentuale di tiri nello specchio (circa 57%), mentre l’ Entella converge meno (circa 6,8%).

converge meno (circa 6,8%). Uomo copertina: Gabriele Artistico sogna il bis dopo il gol-partita contro la Sampdoria .

sogna il bis dopo il gol-partita contro la . Baby protagonista: una delle cinque reti in B di Alessandro Debenedetti è arrivata proprio contro lo Spezia (26 dicembre scorso); tra i 2003 italiani con almeno 5 gol solo Esposito e Raimondo sono più giovani.

Le statistiche stagionali: Virtus Entella vs Spezia

Possesso palla vicino alla parità: Virtus Entella 47,1% contro 43,9% dello Spezia. Gol fatti quasi identici (14 a 13), gol subiti uguali (20). Ma cambia la qualità delle conclusioni: biancocelesti con precisione al tiro al 34,8% e conversione al 9,9%, aquilotti con mira altissima (57,0%) e conversione al 14,0%. L’Entella calcia di più (141 tiri) ma concede anche di più (178), lo Spezia è più selettivo (93 tiri) e subisce leggermente meno (163). Disciplina: 31 gialli e 1 rosso per l’Entella; 26 gialli ma 5 rossi per lo Spezia. Clean sheet: 3 a testa.

Focus giocatori: nell’Entella spicca il sorprendente bomber Andrea Tiritiello con 6 reti, seguito da Andrea Franzoni a 3; uomo-assist Tommaso Fumagalli (3). Il più ammonito è Ivan Marconi (5 gialli) e c’è 1 espulsione stagionale (Tiritiello). Tra i pali Simone Colombi vanta 3 clean sheet. Nello Spezia il miglior marcatore è Gianluca Lapadula (3), con Giuseppe Aurelio a 2; top assist a quota 2 per Salvatore Esposito e Pietro Beruatto. Ammoniti in evidenza Ales Mateju ed Esposito (3 ciascuno); espulsioni per Rachid Kouda, Luca Vignali e Petko Hristov. In porta: Diego Mascardi 2 clean sheet, Mouhamadou Sarr 1.

Virtus Entella Spezia Partite giocate 14 14 Vittorie 3 2 Pareggi 6 5 Sconfitte 5 7 Gol fatti 14 13 Gol subiti 20 20 Possesso palla % 47,1 43,9 Tiri totali 141 93 Tiri in porta 49 53 Precisione tiro % 34,8 57,0 Conversione gol % 9,9 14,0 Tiri concessi 178 163 PPDA 11,8 12,3 Cartellini gialli 31 26 Cartellini rossi 1 5 Clean sheet 3 3

FAQ Quando si gioca Virtus Entella-Spezia e a che ora inizia? Lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 19:30 (15a giornata di Serie B). Dove si gioca Virtus Entella-Spezia? Allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Spezia? L’arbitro è Andrea Colombo di Como, con assistenti Ceccon e Moro, IV Pasculli, VAR Meraviglia e AVAR Feliciani.