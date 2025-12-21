Virtus Entella–Südtirol 21 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Virtus Entella–Südtirol si gioca domenica 21 dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Comunale di Chiavari, sfida valida per la 17a giornata di Serie B. È uno scontro salvezza: i liguri sono 16° con 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 15 gol fatti, 24 subiti), gli altoatesini 15° a quota 15 (2 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 15 segnati, 19 incassati). Al Comunale la Virtus Entella cerca ossigeno contro un Südtirol granitico, che pareggia tanto e concede poco: punti pesanti in palio per entrambe.
Le ultime partite giocate
La Virtus Entella arriva da un periodo complicato: zero vittorie nelle ultime cinque, con due pareggi e tre ko. Il Südtirol conferma la sua vocazione da squadra corta e organizzata: quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque, ritmo basso e grande attenzione alle seconde palle.
|Virtus Entella
|x
|x
|ko
|ko
|ko
|Südtirol
|x
|x
|ko
|x
|x
- Virtus Entella
Reggiana–Virtus Entella 0-0; Virtus Entella–Palermo 1-1; Catanzaro–Virtus Entella 3-2; Virtus Entella–Spezia 0-1; Carrarese–Virtus Entella 3-1.
- Südtirol
Südtirol–Carrarese 1-1; Modena–Südtirol 0-0; Südtirol–Avellino 0-1; Monza–Südtirol 1-1; Südtirol–Bari 0-0.
L’arbitro
La gara sarà diretta da Luca Massimi. Assistenti: Zingarelli e Rinaldi; IV ufficiale Gianquinto. Al VAR Nasca e AVAR Del Giovane (postazione on-site allo Stadio Comunale Chiavari). Nel 2025/26 Massimi ha arbitrato 7 gare: 1 rigore assegnato, 39 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti, media di 6 cartellini a partita e 238 falli fischiati (circa 5,6 falli per cartellino).
- Arbitro: Luca Massimi
- Assistenti: Zingarelli – Rinaldi
- IV: Gianquinto
- VAR: Nasca
- AVAR: Del Giovane
Statistiche interessanti
Un incrocio che racconta tanto già dai numeri. Virtus Entella e Südtirol tornano a sfidarsi in B con obiettivi di pura sopravvivenza: i liguri devono invertire la rotta dopo un periodo in affanno, mentre gli altoatesini si confermano maestri dell’equilibrio e del punto pesante. La storia tra i club è scarna ma intensa: pochi confronti, spesso decisi su episodi e palle inattive, proprio il tallone d’Achille recente dell’Entella. Occhio inoltre ai protagonisti: al Comunale brilla la vena realizzativa di Andrea Tiritiello, difensore goleador da record casalingo, mentre tra gli ospiti spicca la presenza costante in area di Silvio Merkaj, riferimento fisico e terminale delle seconde palle. Sul piano tattico, possesso più alto per l’Entella, verticalità e compattezza per il Südtirol: partita di dettagli, dove un calcio piazzato o una transizione può pesare come un macigno nella corsa salvezza.
- Precedenti: ultimo incrocio nei professionisti a Chiavari datato 23 febbraio 2014, 2-0 Entella; nei 4 confronti totali bilancio favorevole ai liguri (2 vittorie, 1 pareggio, 1 successo Südtirol).
- Virtus Entella a secco di vittorie da cinque gare e reduce da tre ko di fila: rischio di striscia negativa record in B come nel maggio 2021.
- Südtirol regina dei pareggi: nove in stagione, cinque nelle ultime sei. Nel panorama dei top campionati europei e seconde divisioni 2025/26, solo il Wrexham ne conta di più.
- Trasferte altoatesine d’acciaio: sette pari in otto gare fuori casa (1 sconfitta), rara costanza nella storia recente della B.
- Palle inattive decisive: sei degli ultimi sette gol incassati dall’Entella arrivano da fermo; il Südtirol però è tra chi segna meno su piazzato (quattro reti finora).
- Fattore Tiritiello: sei gol in casa e rete in ognuna delle ultime sei al Comunale; nel mirino un primato che manca dal 2013 (Caracciolo).
- Area calda per Merkaj: tra i migliori del torneo per palloni toccati in area (87), già quattro reti in stagione.
Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Südtirol
Numeri alla mano, l’Entella palleggia di più (possesso 47,6% contro 36,2%) e tira leggermente di più (155 tiri a 133), ma concede anche qualcosa in più dietro (24 gol subiti contro 19). Il Südtirol è pragmatico: precisione nei cross migliore, blocco basso e ritmo di gara contenuto, con 58 tiri in porta contro i 54 liguri e pass accuracy più bassa (65,16% vs 79,10%). Entrambe hanno segnato 15 gol, fotografia fedele di un duello che si giocherà sull’equilibrio.
Focus sui singoli: capocannoniere Entella il difensore Andrea Tiritiello (6 gol), seguono Franzoni (3) e Fumagalli (1+3 assist, top assistman). Leader di ammonizioni Ivan Marconi (6 gialli), rossi a quota 1 per Tiritiello e Parodi. In porta Simone Colombi vanta 3 clean sheet. Nel Südtirol guida i gol Silvio Merkaj (4), miglior assistman Raphael Odogwu (2), più ammonito Simone Davì (4), diversi rossi a quota 1 (Tronchin, Kofler, Merkaj). Marius Adamonis ha firmato 2 clean sheet.
|Virtus Entella
|Südtirol
|Partite giocate
|16
|16
|Vittorie
|3
|2
|Pareggi
|6
|9
|Sconfitte
|7
|5
|Gol segnati
|15
|15
|Gol subiti
|24
|19
|Possesso palla %
|47,6
|36,2
|Tiri totali
|155
|133
|Tiri in porta
|54
|58
|Precisione passaggi %
|79,10
|65,16
|Clean sheet (portieri)
|3
|2
|Cartellini gialli
|36
|32
|Cartellini rossi
|2
|3
|Capocannoniere
|Tiritiello 6
|Merkaj 4
|Top assist
|Fumagalli 3
|Odogwu 2
FAQ
- Quando si gioca Virtus Entella–Südtirol e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Domenica 21 dicembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Virtus Entella–Südtirol?
-
Allo Stadio Comunale di Chiavari, casa della Virtus Entella.
- Chi è l’arbitro di Virtus Entella–Südtirol?
-
L’arbitro è Luca Massimi. Assistenti Zingarelli e Rinaldi, IV Gianquinto, VAR Nasca, AVAR Del Giovane.
