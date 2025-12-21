Virtus Entella–Südtirol 21 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 17a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Virtus Entella–Südtirol

Virtus Entella–Südtirol si gioca domenica 21 dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Comunale di Chiavari, sfida valida per la 17a giornata di Serie B. È uno scontro salvezza: i liguri sono 16° con 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 15 gol fatti, 24 subiti), gli altoatesini 15° a quota 15 (2 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 15 segnati, 19 incassati). Al Comunale la Virtus Entella cerca ossigeno contro un Südtirol granitico, che pareggia tanto e concede poco: punti pesanti in palio per entrambe.

Le ultime partite giocate

La Virtus Entella arriva da un periodo complicato: zero vittorie nelle ultime cinque, con due pareggi e tre ko. Il Südtirol conferma la sua vocazione da squadra corta e organizzata: quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque, ritmo basso e grande attenzione alle seconde palle.

Virtus Entella x x ko ko ko Südtirol x x ko x x

Virtus Entella

Reggiana–Virtus Entella 0-0; Virtus Entella–Palermo 1-1; Catanzaro–Virtus Entella 3-2; Virtus Entella–Spezia 0-1; Carrarese–Virtus Entella 3-1.

Südtirol

Südtirol–Carrarese 1-1; Modena–Südtirol 0-0; Südtirol–Avellino 0-1; Monza–Südtirol 1-1; Südtirol–Bari 0-0.

L’arbitro

La gara sarà diretta da Luca Massimi. Assistenti: Zingarelli e Rinaldi; IV ufficiale Gianquinto. Al VAR Nasca e AVAR Del Giovane (postazione on-site allo Stadio Comunale Chiavari). Nel 2025/26 Massimi ha arbitrato 7 gare: 1 rigore assegnato, 39 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti, media di 6 cartellini a partita e 238 falli fischiati (circa 5,6 falli per cartellino).

Arbitro: Luca Massimi

Assistenti: Zingarelli – Rinaldi

– IV: Gianquinto

VAR: Nasca

AVAR: Del Giovane

Statistiche interessanti

Un incrocio che racconta tanto già dai numeri. Virtus Entella e Südtirol tornano a sfidarsi in B con obiettivi di pura sopravvivenza: i liguri devono invertire la rotta dopo un periodo in affanno, mentre gli altoatesini si confermano maestri dell’equilibrio e del punto pesante. La storia tra i club è scarna ma intensa: pochi confronti, spesso decisi su episodi e palle inattive, proprio il tallone d’Achille recente dell’Entella. Occhio inoltre ai protagonisti: al Comunale brilla la vena realizzativa di Andrea Tiritiello, difensore goleador da record casalingo, mentre tra gli ospiti spicca la presenza costante in area di Silvio Merkaj, riferimento fisico e terminale delle seconde palle. Sul piano tattico, possesso più alto per l’Entella, verticalità e compattezza per il Südtirol: partita di dettagli, dove un calcio piazzato o una transizione può pesare come un macigno nella corsa salvezza.

Precedenti: ultimo incrocio nei professionisti a Chiavari datato 23 febbraio 2014, 2-0 Entella; nei 4 confronti totali bilancio favorevole ai liguri (2 vittorie, 1 pareggio, 1 successo Südtirol).

Virtus Entella a secco di vittorie da cinque gare e reduce da tre ko di fila: rischio di striscia negativa record in B come nel maggio 2021.

a secco di vittorie da cinque gare e reduce da tre ko di fila: rischio di striscia negativa record in B come nel maggio 2021. Südtirol regina dei pareggi: nove in stagione, cinque nelle ultime sei. Nel panorama dei top campionati europei e seconde divisioni 2025/26, solo il Wrexham ne conta di più.

regina dei pareggi: nove in stagione, cinque nelle ultime sei. Nel panorama dei top campionati europei e seconde divisioni 2025/26, solo il Wrexham ne conta di più. Trasferte altoatesine d’acciaio: sette pari in otto gare fuori casa (1 sconfitta), rara costanza nella storia recente della B.

Palle inattive decisive: sei degli ultimi sette gol incassati dall’ Entella arrivano da fermo; il Südtirol però è tra chi segna meno su piazzato (quattro reti finora).

arrivano da fermo; il però è tra chi segna meno su piazzato (quattro reti finora). Fattore Tiritiello : sei gol in casa e rete in ognuna delle ultime sei al Comunale; nel mirino un primato che manca dal 2013 (Caracciolo).

: sei gol in casa e rete in ognuna delle ultime sei al Comunale; nel mirino un primato che manca dal 2013 (Caracciolo). Area calda per Merkaj: tra i migliori del torneo per palloni toccati in area (87), già quattro reti in stagione.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Südtirol

Numeri alla mano, l’Entella palleggia di più (possesso 47,6% contro 36,2%) e tira leggermente di più (155 tiri a 133), ma concede anche qualcosa in più dietro (24 gol subiti contro 19). Il Südtirol è pragmatico: precisione nei cross migliore, blocco basso e ritmo di gara contenuto, con 58 tiri in porta contro i 54 liguri e pass accuracy più bassa (65,16% vs 79,10%). Entrambe hanno segnato 15 gol, fotografia fedele di un duello che si giocherà sull’equilibrio.

Focus sui singoli: capocannoniere Entella il difensore Andrea Tiritiello (6 gol), seguono Franzoni (3) e Fumagalli (1+3 assist, top assistman). Leader di ammonizioni Ivan Marconi (6 gialli), rossi a quota 1 per Tiritiello e Parodi. In porta Simone Colombi vanta 3 clean sheet. Nel Südtirol guida i gol Silvio Merkaj (4), miglior assistman Raphael Odogwu (2), più ammonito Simone Davì (4), diversi rossi a quota 1 (Tronchin, Kofler, Merkaj). Marius Adamonis ha firmato 2 clean sheet.

Virtus Entella Südtirol Partite giocate 16 16 Vittorie 3 2 Pareggi 6 9 Sconfitte 7 5 Gol segnati 15 15 Gol subiti 24 19 Possesso palla % 47,6 36,2 Tiri totali 155 133 Tiri in porta 54 58 Precisione passaggi % 79,10 65,16 Clean sheet (portieri) 3 2 Cartellini gialli 36 32 Cartellini rossi 2 3 Capocannoniere Tiritiello 6 Merkaj 4 Top assist Fumagalli 3 Odogwu 2

FAQ Quando si gioca Virtus Entella–Südtirol e a che ora è il calcio d’inizio? Domenica 21 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Virtus Entella–Südtirol? Allo Stadio Comunale di Chiavari, casa della Virtus Entella. Chi è l’arbitro di Virtus Entella–Südtirol? L’arbitro è Luca Massimi. Assistenti Zingarelli e Rinaldi, IV Gianquinto, VAR Nasca, AVAR Del Giovane.