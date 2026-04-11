Virtus Entella-Venezia 11 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Virtus Entella–Venezia accende la 34a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 11 aprile 2026 alle 15:00 allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. È un testa-coda: liguri in piena corsa salvezza contro la capolista. Classifica: Virtus Entella 16ª con 34 punti in 33 gare (8 vittorie, 10 pareggi, 15 sconfitte; 31 gol fatti, 46 subiti), Venezia 1ª con 71 punti in 33 partite (21 vittorie, 8 pareggi, 4 sconfitte; 67 reti segnate, 28 incassate). Un confronto ad alta tensione tra chi cerca ossigeno e chi vede il traguardo.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Virtus Entella-Venezia
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Venezia
Le ultime partite giocate
Virtus Entella alterna scatti e frenate, con colpi pesanti in casa e qualche inciampo lontano da Chiavari. Il Venezia viaggia sicuro: ritmo da promozione, difesa solida e punti raccolti con continuità, anche contro avversarie insidiose.
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Nelle ultime 5 di campionato la Virtus Entella ha raccolto 6 punti; il Venezia ne ha messi insieme 11. Questo il dettaglio dei risultati:
- Virtus Entella
Südtirol-Virtus Entella 0-1; Virtus Entella-Avellino 1-2; Pescara-Virtus Entella 3-0; Virtus Entella-Reggiana 3-0; Mantova-Virtus Entella 1-0
- Venezia
Venezia-Reggiana 2-0; Sampdoria-Venezia 0-0; Venezia-Calcio Padova 3-1; Monza-Venezia 1-1; Venezia-Juve Stabia 3-1
L’arbitro di Virtus Entella-Venezia
Arbitra Simone Galipò, assistenti Ricci e El Filali, IV uomo Restaldo, VAR Nasca, AVAR Rutella. Nella Serie B 2025/26 Galipò ha diretto 16 gare, mostrando 82 gialli, 3 doppi gialli e 3 rossi diretti, con 9 rigori fischiati: una media da 5,5 cartellini a partita e un fischio ogni 6 falli circa.
Informazioni interessanti
Precedenti e numeri raccontano una sfida dal copione chiaro ma non scritto: la capolista Venezia viaggia con ritmo da promozione, attacco prolifico e una notevole precisione al tiro, mentre la Virtus Entella ha ritrovato spunti casalinghi e cerca il colpo che può cambiare la stagione. I lagunari colpiscono spesso anche dalla distanza e arrivano da un filotto positivo contro le neopromosse; i liguri, invece, hanno tradizione complicata nei confronti diretti. Occhi puntati su Andrea Adorante, uomo-copertina dei veneti, e su profili generosi ma ancora a secco come Stefano Di Mario. In palio ci sono punti pesantissimi: per i padroni di casa aria di salvezza, per gli ospiti tasselli fondamentali verso il traguardo.
- La Virtus Entella non ha mai battuto il Venezia in Serie B: 7 incroci, 2 pareggi e 5 sconfitte.
- Venezia a caccia della quinta vittoria di fila contro neopromosse: riuscì nell’impresa solo tra 1992 e 1993 con Zaccheroni e Maroso.
- Virtus Entella in crescita in casa: 4 successi nelle ultime 7 di B; due vittorie interne consecutive mancano dal dicembre 2020-gennaio 2021.
- Con 71 punti (21V, 8N), il Venezia può eguagliare il suo record di successi in B (22 nel 1960/61).
- Dal perimetro: nessuno ha segnato più gol da fuori del Venezia (11), mentre la Virtus Entella è tra le più punite dalla distanza (8 subiti).
- Tiro senza gloria: Stefano Di Mario (Entella, 33 tentativi) e Richie Sagrado (Venezia, 29) tra i giocatori con più conclusioni senza reti in B.
- Bomber lagunare: Andrea Adorante è a quota 15 gol in stagione, doppietta nell’ultimo turno dopo quattro gare a secco.
Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Venezia
Possesso e precisione raccontano due mondi: il Venezia comanda il gioco (63,3% di possesso) e colpisce con il 48,2% di tiri nello specchio, protetto da 13 clean sheet. La Virtus Entella è più diretta (46,4% possesso), tira meno in porta ma sa capitalizzare alcune fiammate: 31 reti totali e 6 clean sheet complessivi.
Giocatori chiave: per la Virtus Entella il capocannoniere è il difensore Andrea Tiritiello (7 gol), davanti a Andrea Franzoni (6); uomini-assist Nermin Karic e Bernat Guiu (4). Il più ammonito è Ivan Marconi (12 gialli), espulsi più volte Luca Parodi e Andrea Tiritiello (1 a testa). Tra i pali Simone Colombi ha firmato 5 clean sheet. Nel Venezia guida la classifica marcatori Andrea Adorante (15), top assist Enrique Pérez Muñoz (6); più ammoniti Gianluca Busio e Michael Svoboda (7), diversi con un rosso. Il portiere Filip Stankovic vanta 13 clean sheet.
|Virtus Entella
|Venezia
|Partite giocate
|33
|33
|Vittorie
|8
|21
|Pareggi
|10
|8
|Sconfitte
|15
|4
|Gol fatti
|31
|67
|Gol subiti
|46
|28
|Media gol subiti a partita
|1,39
|0,85
|Possesso palla (%)
|46,4
|63,3
|Tiri in porta
|118
|197
|Precisione al tiro (%)
|38,7
|48,2
|Cartellini gialli
|67
|56
|Cartellini rossi (totali)
|4
|4
|Capocannoniere
|Andrea Tiritiello 7
|Andrea Adorante 15
|Top assistman
|Nermin Karic/Bernat Guiu 4
|Enrique Pérez Muñoz 6
|Clean sheet portiere
|Simone Colombi 5
|Filip Stankovic 13
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Virtus Entella-Venezia?
-
Sabato 11 aprile 2026 alle ore 15:00 (34a giornata di Serie B 2025-26).
- Dove si gioca Virtus Entella-Venezia?
-
Allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.
- Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Venezia?
-
L’arbitro è Simone Galipò, assistenti Ricci ed El Filali, IV Restaldo, VAR Nasca, AVAR Rutella.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.